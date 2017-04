Ville lære mer, sammen

De er godt voksne, men vil lære mer om å styre økonomi og å lede mennesker. Nært samarbeid har vært viktig gjennom et krevende MBA-studium.

I et møterom i Glomfjord, med PC og prosjektør tilgjengelig, sitter tre i samtale over fagbøkene. Gjennomsnittsalderen er 40 år, men ferdig med å lære? Nei.

– Vi har gjort intervjuene sammen, hatt eksamensforberedelser sammen og mange slike gruppemøter. Nå lager vi masteroppgave sammen, og det har vært en stor fordel å slippe å være alene, sier Tor-Christian Kristiansen (33), Kristin K. Sandaa (39) og Frank-Robert Eriksen (49).

Leverer i mai

Ingen av dem er altså mette på kunnskap, selv om alle har stått i arbeid nokså lenge. Det er en MBA de tar. Altså Master of Business Administration, gjennom Nord Universitet i Bodø. Men altså i tett samarbeid, helt siden studiestart høsten 2014 og til de neste måned leverer masteroppgaven sammen. Mens Kristin er ansatt i Meløy kommune, jobber Tor-Christian og Frank-Robert i det private næringsliv, i henholdsvis INVIS og Yara Glomfjord.

– Det har vært ganske heftig, ja. Ikke minst fordi jeg midt i studiet rykket opp til en ganske krevende lederjobb, og det er ikke bare lett å studere ved siden av, smiler Frank-Robert.

Ble sjef underveis

Han begynte nemlig studiet mens han fortsatt var driftsingeniør i fullgjødselfabrikken – nettopp med tanke på at nye oppgaver kunne komme en dag. Og dét gjorde de – året etter studiestarten tiltrådte han som produksjonssjef for gjødselprodusenten – en stilling med stort trøkk i det daglige.

– Så jeg må nok ofre litt ferie for å komme helt i havn med studiet. Men så var det jo dette jeg ønsket – å få påfyll, lære mer om ledelse og økonomistyring. Vi lærer også å forske på ting, jobbe systematisk – så jeg tror jeg med dette blir en enda bedre produksjonssjef, mener han.

Viktig, men krevende

Kristin stod i lederjobb da studiet begynte, ved kommunens tildelingskontor for pleie- og omsorgstjenester. Underveis er hun blitt virksomhetsleder for forebyggende og helsefremmende enhet.

– Jeg er glad jeg valgte studiet med økonomi inkludert, og ikke den litt enklere veien med bare ledelse. Men, det tyngste semesteret hadde vi tre nokså krevende økonomieksamener på et halvt år, og det har blitt mer krevende underveis, på grunn av den nye jobben min, forklarer hun.

Mens mange tok studiet for å kvalifisere seg for lederjobber, var hun selv opptatt av å formalisere kompetansen sin, få et tryggere faglig ståsted.

Nytte for bedriftene

Yngstemann Tor-Christian ville rett og slett bare lære mer. Men, etter tre års studier med seks årlige tredagerssamlinger i Bodø, ser han at også arbeidsgiver INVIS har nytte av løpet han går.

– Jeg har kunnet bidra godt i strategiarbeidet i bedriften, og nå er jeg prosjektleder for flere oppdrag vi har. Da trenger man både å kunne lede folk og mestre økonomistyring, fastslår han.

I vinter har trioen intervjuet ansatte og ledere i to helt ulike Meløy-bedrifter.

– Temaet for masteroppgaven er medarbeiderdrevet innovasjon – altså hvor flinke bedrifter er til å utnytte alle ansattes kunnskaper til å oppnå forbedring og utvikling. Konklusjonene våre kan komme til nytte i disse to bedriftene, mener de.