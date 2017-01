Vil skolerer næringslivet

– Kommunens signaler når det gjelder eiendomsskatt er uklare. Vi ønsker å være på offensiven og oppdatere oss om gjeldene regler, sier Eva Andersen i Meløy Næringsforum.

23. januar avholdes det et dagskurs om temaet i regi av Meløy Næringsforum. Der vil det profilerte advokatfirmaet Selmer gi en juridisk gjennomgang av eiendomsskatteloven og skissere ulik praktisering av kommunal eiendomstaksering.

– Lovverket er komplisert, men eiendomsskatteloven er en rammelov med rom for nyanser. Det ønsker vi å belyse og informere om, sier Andersen som oppfatter at både politikere og næringsliv kan for lite om dette temaet.

Bør nyansere

Andersen mener det er på høy tid med ei faglig oppdatering for å få oversikt over hvilke konsekvenser skattlegging på næringseiendom kan få i Meløy. Hun mener det er viktig å få korrekt informasjon ut i god tid før kommunestyrerepresentantene skal gjøre sitt vedtak.

– Det er ikke helt enkelt å forstå hva som skjer når kommunestyret utsetter behandlingen av saken om eiendomsskatt i budsjettdebatten, men samtidig legger inntekter fra slik beskatning til grunn i budsjettet. Meløy Næringsforum er imot innføring av eiendomsskatt og mener det er prinsipielt feil å belaste kommunens næringsliv i en allerede krevende situasjon.

– Her går det ikke på vilje til å delta i spleiselaget, snarere den økonomiske evnen, legger Andersen til og fortsetter:

– Men blir det slik vi frykter, ønsker vi i hvert fall at kommunen vil nyansere og sette et akseptabelt nivå slik lovverket gir rom for. I motsatt fall kan konsekvensene bli dramatiske for flere av våre medlemsbedrifter. Loven gir også rom for fritak for visse type eiendommer.

Paneldebatt

Kurset vil også inneholde en bolk om arbeidsrett.

– Mitt inntrykk er at dette er et tema alle næringsdrivende bør kunne, og det omfatter både ansettelser, oppfølging av ansatte og hvordan man skal håndtere opphør av arbeidsforhold, sier Andersen.

– Jeg håper denne skoleringen vil gi et løft til mange, for også her er det strenge lovkrav og mange fallgruver. Fagdagen avsluttes med en paneldebatt der representanter fra det politiske miljøet og næringslivet vil delta. Stein Eirik Hansen skal lede debatten og advokatene vil være til stede for å svare på juridiske spørsmål.

– Det er på tide å debattere konsekvensene dersom vi innfører eiendomsskatt. Hva er administrasjonens og politikernes langsiktige plan, og kan de økonomiske utfordringene i Meløy løses på en alternativ måte? spør Andersen.