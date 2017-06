Vil motivere og rekruttere

De fikk hvert sitt stipend. Og kanskje videre studiestøtte, kanskje sommerjobb i Meløy Energi?

– Dette er veldig bra folk, verdige kandidater. Og ja, denne ordningen tenker vi å videreføre, opplyser markedssjef Reiner Aarseth hos Meløy Energi.

10.000 kroner fordelt over to skoleår gav han dem, de fire dyktige kandidatene som sendte sine søknader da Meløy Energi utlyste energistipend tidligere i vinter. To damer fra Meløya, Eline Verkerk og Malin Tostrup Neverdal (fra venstre på bildet), samt Martin Tindvik fra Ågskardet og Tobias Hansen fra Glomfjord. Sterke realfagelever, altså.

– Kriteriet er at de må ha minst 4 i både matematikk og fysikk begge de to årene. Nå ønsker vi å holde kontakten med dem videre. Vi tenker langsiktig rekruttering med et slikt tiltak, og disse fire kan være aktuelle for å få studiestipend videre, og for sommerjobb i Meløy Energi.

Rødøy og Lurøy Kraftverk og Salten Kraftsamband har tidligere hatt en liknende stipendordning – i år tok Meløy Energi opp hansken etter å ha blitt utfordret av Meløy videregående skole. Meløy Energi ønsker å bruke de fire i presentasjoner utad, og er interessert i å høre beskjed dersom de skulle ta høyere utdanning og løse hovedoppgaver med temaer som er kraft-relevante.