Vil jobbe, vil bidra

– Jeg vil så gjerne få muligheten til å jobbe og lære mer norsk, men i Meløy er det vanskelig.

Det er langt fra krigsherjede Aleppo i Syria til fredelige Meløy. For ekteparet Muhamad Herrem (37) og Ghaza Alamneh (30) er tryggheten de opplever i Norge kjærkommen. Paret snakker godt norsk etter å ha vært i Norge i to år, men høyt på ønskelista står muligheten til å praktisere språket utenfor skolens vegger.

– Vi opplever at det er både er vanskelig å få språkpraksis og å få seg sommerjobb i Meløy. Jeg har spurt mange forskjellige steder, både hos kommunen, i private bedrifter og butikker. Men ingen ser ut til å ha bruk for meg, sier Muhamad og sukker.

Men bachelor i økonomi ønsker han meste av alt å få praktiser innenfor sitt felt, det samme gjør kona Ghaza, som er lærer.

– Men, vi kan egentlig bidra med alt, bare noen gir oss muligheten og har bruk for oss, sier de to!