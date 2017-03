Viktig vannsentral overlevert

Et treårig, kostbart og komplisert byggearbeid kom til ende da Yara fikk overrakt ferdig ventilhus på nyåret. Risikoen for frostskader gjør at det ikke blir tatt i bruk før til sommeren.

– Takk for godt utført jobb, Frank, dere får gode skussmål fra oss!

Sier Yaras prosjektleder Jon Roger Pedersen og vannverksansvarlig Per Frøskeland. Ny Næring har tatt dem med til fotografering og intervju i det splitter nye ventilhuset i Glomfjord sentrum. Sammen med oss er daglig leder Frank Svendsgård hos hovedentreprenør Reipå Knuseri.

– Dette er den største jobben vi har hatt, og oppdraget ble både større, mer komplisert og tok lengre tid enn vi hadde regnet med, innrømmer Frank.

– Hadde vi gjort dette oppdraget i Ørnes sentrum, hadde vi kanskje krysset to ledninger underveis. Her krysset vi over 100!

Venter med drift

På størrelse med en enebolig – du ser det ved siden av brannstasjonen i Glomfjord Industripark. Altså Yaras 200 kvadratmeter store og splitter nye ventilhus, som fanger opp den nye vannledningen lagt fra Hydrodammen. Ledningen har diameter på 1 meter, men så er da også de utallige ventilene, skjøtene, boltene og mutterne inne i huset av meget voksen størrelse.

– Opprinnelig var planen å ha ventilhuset ferdig til revisjonsstansen i fjor, og så til den andre stansen vår i september. Men, på grunn av egne forsinkelser er vi ferdig først nå, forklarer Jon Roger.

– Vi kommer ikke til å sette ventilhuset og vannledningen i drift før under revisjonsstansen i vår. Vi tar ikke sjansen på å stenge vannet i den gamle ledningen under sentrum nå, og risikere frost og skader, forteller beredskapssjef Per Frøskeland, som også har ansvaret for inspeksjon og ettersyn av vannverket.

Krysset 100, ingen skadet

For Reipå Knuseri har ventilhuset i Glomfjord vært deres største noensinne, og altså inkludert tilførsel og utførsel av et nokså komplisert rørsystem til og rundt syrefabrikken. For Frank Svendsgård og hans prosjektleder Kjell Ivar Hansen er industriparken nytt og annerledes på flere måter.

– Vi har altså krysset over 100 kabler og ledninger under bakken i denne jobben, men vi har ikke skadet én eneste av dem! sier Kjell Ivar fornøyd.

– Gravearbeid her i parken er komplisert, for det ligger veldig mye i bakken, og det er ikke alt vi har like god dokumentasjon på, forklarer Jon Roger.

Dermed har også prosjektet blitt mer omfattende og ressurskrevende for hovedentreprenøren, og oppstarten av de nye anleggene nokså forsinket.

– For oss er dette en veldig god ballast å ha i sekken, det er viktig å ha å vise til når vi skal konkurrere om slike oppdrag senere, fastslår Kjell Ivar.

Mer, jevnere, bedre

Så er det altså først fra sommeren at det settes trykk på den nye vannledningen og ventilhuset skal begynne sin viktige fordelerjobb.

– Dette vil gi oss jevnere og mer stabilt trykk, for det første, sier Per Frøskeland.

Drift, vedlikehold og ventiljustering på det nye vannverket blir også enklere. Justering av dagens ventiler krever tungt, fysisk arbeid – fra nå kreves bare en liten skiftenøkkel.

– Og vannet blir renere fordi det med det nye systemet blir mindre avleiringer i rørene. Og dessuten er kapasiteten høyere, som gjør at man kan håndtere enda høyere produksjon i fabrikkene, fastslår han.

Vannverket i Glomfjord

Yara har siden våren 2013 investert om lag 90 millioner kroner i en omfattende renovering og kapasitetsøkning på vannverket i Glomfjord. De nye installasjonene tas i bruk etter revisjonsstansen i vår.



Moldjord Bygg og Anlegg hadde hovedentreprisen på å bygge nytt ventilhus med tilførsel ved Hydrodammen, Bernhardsen på å legge ny vannledning ned til industriparken, og Reipå Knuseri på å bygge det 200 kvadratmeter store ventilhuset ved brannstasjonen, inkludert omfattende rørlegging i industriparken.

Øvre Glomvann og Tidemannvannene, via Hydrodammen, forsyner Yara og industriparken med inntil 4.200 kubikkmeter iskaldt kjølevann vann i timen – 4-5 ganger mer enn behovet i hele Bodø. Vannet kjøler først og fremst ovnene i syrefabrikken, og deretter gjenbrukes det tempererte vannet av Marine Harvest i produksjonen av laksesmolt.

Fra Vassaksla til industriparken har Statkraft i samme trasé lagt sin nye kraftledning fra Fykan via Glomen, Jæra og Bjerkelia. Dagens to vannledninger fra Hydrodammen fører til ventilhus ved informasjonssalen i industriparken og ved REMA 1000. Fra det siste henter Meløy kommune vann til husstandene, dessuten fra ventilhus i Bjerkelia og ved Glomfjord skole.