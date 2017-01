Viktig duo leverer

Etter ni måneders omsorgsfull pleie skal to millioner svært verdifulle krabater flytte fra Glomfjord. Da kjenner de på ansvaret, de to dyktige som styrer pumpene.

– Det gjelder å være skjerpet, ja, vi må følge godt med og tenke raskt dersom noe skulle skje! Og vi må være godt forberedt, forklarer kveldens hovedpersoner.

Det er en sen torsdagskveld sent på høsten, og vi befinner oss i den gedigne hallen med de lange, lange rekkene av store glassfiberkar med det verdifulle innholdet.

De som er skjerpet, tenker raskt og er godt forberedt, dét er hun som er bedriftens aller yngste men svært lovende, og han som er én av bedriftens eldste og kan dette aller best.

Vi er midt i leveringsdagene hos Marine Harvest i Glomfjord, og Marte Fossen (19) og Jan Tore Falk (57) har stålkontroll.

Fart og forberedelser

– Før båten kommer, må vi legge ut slangene, og sjekke for huller, testkjøre pumpene – alt må være klart. Så, når leveringen er i gang, må vi flytte slangene etter hvert som karene tømmes.

Og alt skal gå med riktig fart, slik at vi ikke stresser fisken, forklarer de to driftsteknikerne som i kveld styrer slanger, pumper og framdrift under årets tredje levering fra Marine Harvests smoltanlegg ved Glomfjorden.

Ved kai ligger «Ronja Nordic» fra Ålesund-rederiet Sølvtrans – verdens største aktør innen transport av levende laks og ørret, med 20 brønnbåter som frakter for oppdrettsselskaper i Norge, Skottland, Canada, Chile og Australia.

– Det må hele tida være folk på broen i brønnbåten, og vi kommuniserer med dem hele tiden så vi kan stoppe raskt hvis det skjer noe, sier Marte, som nettopp har vært om bord hos skipper Tore Elverum for å få signert leveringspapirene.

De viktige folkene

– Mye godt arbeid over mange måneder kan bli ødelagt med en dårlig levering! fastslår driftsleder Anders D. Torrissen hos Marine Harvest.

– Jan Tore kan dette bedre enn noen, mens Marte er kjempelovende, og driftsteknikerne er svært viktige under en slik levering.

Leveringen er forberedt i flere måneder, med hyppige statusmøter på telefon med de mottakende sjøanleggene og koordinering med brønnbåtene.

Mye kan gå galt når i alt to millioner individer med en snittvekt på drøyt 100 gram skal pumpes varsomt over i «Ronja Nordic» i løpet av 4-6 timer. Fisken kan bli stående for trangt og for lenge, som kan gi stress og slitasje.

– Derfor kreves det en del av de driftsteknikerne som er på vakt, og erfaring kommer godt med. For oss er ikke økonomi viktig – vi fokuserer på å levere robust og fin fisk med høy kvalitet til sjøanleggene våre, sier Anders.

De store verdiene

Smoltanlegget er en del av Marine Harvests region nord, der Glomfjord denne gangen leverte om lag 400.000 individer til konsernets oppdrettsanlegg i Istervika i Velfjord i Brønnøy, og om lag 1,6 millioner til anleggene ved Løkta i Dønna kommune.

I alt 10 turer for brønnbåten. I Glomfjords interne regnskap selges en typisk smolt på 100-130 gram for ca. 10 kroner etter om lag ni måneder i klekkeri, startfôring og smoltifisering.

– For oss betyr ikke økonomien noe, men senere i prosessen oppstår det så klart store verdier. Med dagens utsalgspris er en voksen laks kanskje verdt over 400 kroner, og så kan du jo gange det opp med to millioner, smiler Anders.

Det gode samarbeidet

Ute i smolt-hallen har Marte og Jan Tore akkurat tømt et kar, og nå løftes den 20 centimeters plastslangen opp og over i et nytt, det siste før «Ronja Nordic» skal bruke senkvelden og natta på turen sørover til Løkta.

Smolten skal ut i merdene når det er dagslys, så både pumpingen i smoltanlegget og transporten til oppdrettsanlegget må tilpasses til dét. Glomfjord leverer tre ganger i året; på våren, på sensommeren og på senhøsten, som denne gangen.

– Når vi pumper fisken har vi gode kontrollsystemer, så det er ikke stor risiko for feil. Men det er jo en del å passe på, og vi to må jobbe godt sammen, nikker driftstekniker Jan Tore.

– Ja, jeg kjenner på ansvaret, så for meg kjennes det veldig bra å ha Jan Tore sammen med meg, han som har så lang erfaring! smiler Marte.