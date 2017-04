– Vi må samles!

En 33-årig trebarnsmor med bakgrunn fra Forsvaret er Gildeskål Næringsforums nye leder. Hun vil ha faste samlinger for næringslivet. Og gå utenfor kommunegrensene.

– Jeg er interessert, og vil lære mer – derfor sa jeg ja til styreplass. Og nå er jeg leder, smiler Kine Helen Oldervik.

Hun er akkurat blitt valgt til å lede Gildeskåls eget næringsforum. Fredag ettermiddag overtok hun vervet etter Gunnar Skjellvik, som har innehatt det siden 2013.

– Det er to ting jeg ønsker å ta tak i med én gang, sier den nye lederen, som er bosatt på Inndyr med mann og tre barn på 10, 6 og 4 år.

Vil samle og åpne

– For det første liker jeg det de gjør i Meløy Næringsforum, med jevnlige treff for næringslivet. At bedriftene samles og får vite mer om hverandre, mener jeg er viktig, så det håper jeg vi skal få til.

– For det andre er det på tide at vi, som andre næringsforeninger, åpner for å ha medlemmer som ikke nødvendigvis har forretningsadresse i Gildeskål. Flere av våre medlemmer er allerede medlemmer i Bodø og Meløy, understreker hun.

Sammen med seg i styret har hun i kommende periode Stein Antonsen, Bjørn Wiggo Eriksen og Ronny Widerberg (ny). Gildeskål Næringsforum har 37 medlemsbedrifter, og om lag 15 var tilstede da foreningen avholdt sitt årsmøte på Skaugvollkroa. Etter vanlige årsmøtesaker fikk Tomas Nymo (38) fortelle om hvordan han og faren Bjørnar (66) har videreutviklet Nygårdsjøen Marine de siste årene.

Opprinnelig Inndyr

– Et slikt verv er veldig nytt for meg, så nå må jeg lese meg opp på det meste! Men, jeg er jo oppvokst på Inndyr, så jeg kjenner mange, også i næringslivet, forteller Kine, ny leder i Gildeskål Næringsforum.

Hun og ektemannen Raymond Tvenning fra Meløy flyttet tilbake i 2014, etter å ha bodd i Bodø. Kine har fagbrev som resepsjonist etter læretid i Sjøforsvaret, og har senere jobbet som sikkerhetsleder ved Bodø Hovedflystasjon og fra 2011 som sikkerhetskonsulent ved Forsvarets Operative Hovedkvarter på Reitan. Siden hjemkomsten har hun vært prosjektmedarbeider ved Kunnskapssenteret, Kigok, på Inndyr.

Vil samarbeide

I nabokommunen har også Meløy Næringsforum hatt årsmøte siden forrige utgave av Ny Næring. Der i gården overtok Anders Jordheim Marken Strøm (37) permanent som styreleder 14. mars, etter en periode som konstituert for Steffen Kildal, som har flyttet fra kommunen. De andre i styret er Frank Wiik Rendal, Eva Andersen, Monika M. Sandaa, Asbjørn Torrissen og Christina Dybvik, og daglig leder er fortsatt Liv Toril Pettersen. Begge årsmøtene var positivt opptatt av å samarbeide på tvers av kommunegrensene, og i Meløy deltok daglig leder Mariann Meby i Bodø Næringsforum, for å ha nettopp samarbeid som tema.