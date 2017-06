Vellykket ny-åpning

– Vi merker på kundene at dette er et konsept som fenger mer. Vi merker at vi får ta del i et marked vi ikke hadde før, mener Anita Taraldsen.

Solhaug Byggevares daglige leder er svært fornøyd etter den nylige åpningsuken der bedriftens forretninger på Halsa og Ørnes markerte overgangen til Montér-kjeden.

Samlet proffene

Det var på nyåret at nyheten kom. Etter et år med viktig omstrukturering, forlot Solhaug sin daværende bygevarekjede. Til fordel for Montér, som igjen eies av Optimera, landets største på salg og distribusjon av byggevarer og trelast. Noen uker senere meldte Solhaug kjedeskifte også på husbygging, nemlig overgang til Norgeshus.

– Vi fikk masse bra besøk under åpningsfesten, både på Halsa og Ørnes. Veldig mange gode tilbakemeldinger, forteller Anita, som blant annet arrangerte faglig treff for bedriftens egne håndverkere og de om lag 15 proffkundene, altså frittstående tømrere.

Fortjent kundekake

– Tja, jeg har handlet her i alle de 40-45 årene jeg har bodd på Ørnes. Først hos Tidemann nede i sentrum, og så da Solhaug overtok. Og var med da de åpnet nybygget her i Spildra. Så jeg har vel kanskje fortjent litt kake i dag – så mye penger som er lagt igjen, smiler Leif Bergli (67) fra Ørnes.

Nå er han innom på kaffe og hyggelig prat – vi knipser ham sammen med Eva (61) og Leif Ulriksen (67), som også kan hilse på svigersønnen Einar Mortensen i Solhaug-staben.

– Nå hjelper jeg sønnen min Tommy med huset, og til hytta til Meløy Jeger- og Fiskerforening på Namnlaus – da handlet vi alt her. Så ja, jeg er ofte innom, kjekt at det er så nært, sier Leif Bergli.