Velkommen, Yngve!

Ny mann i Framtia-redaksjonen er Yngve Brox Guldbjørnsen (63).

Yngve er et kjent fjes i distriktet og har lang fartstid med journalistblokka i lomma. Han er bosatt på Vågaholmen i Rødøy og har ei stor kontaktflate i både Rødøy, Meløy og Gildeskål etter nærmere 15 år som frilanser i bransjen. Både Meløyavisa, Rana Blad og Helgelands Blad har vært hans oppdragsgivere, og mange er dem som har møtt den joviale og trivelige finnmarkingen i embets medfør. For til tross for at Yngve har bodd mesteparten av sitt voksne liv på Mo og i Rødøy, er det Gamvik i Finnmark som er «hjemme».

– Der ligger mitt hjerte og mitt feriehus, smiler Yngve og medgir at han fremdeles kaller det «å reise hjem» når han sommerstid drar nordover.

Yngve er gift med sin Lisbeth og sammen har de fire barn og åtte barnebarn.

– Å bli bestefar er nesten som å få en sjanse til, mener han og legger ikke skjul på at familien betyr mye. Stor respekt har han også for jobben som skribent. Jeg er alltid ydmyk ovenfor de jeg møter og forsøker å ta folk på alvor.

Nå skal Framtias leserskare få nyte godt av det – og vi ønsker han hjertelig lykke til i vårt team!