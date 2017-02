Vårt vakre Meløy!

Av alle mine åtti leveår har jeg til nå bodd femti år i Meløy. For meg ble dette et valg jeg aldri har angra på. Jeg har skrevet en del om denne tida i ei bok som ble utgitt like før jul. Fra en oppvekst i en trang og frodig dal på indre Helgeland, like under Okstindene, havna jeg som 29-åring nokså tilfeldig i en vakker kystkommune, ”Den stille fjerding”. I Leirskardalen kalte vi de som bodde vest for Hemnesberget for øyværinger. Mange av oss ”innlandsbønder” hadde knapt nok sett en torsk eller sei, med unntak av de som i tidligere tider hver eneste vinter dro på Lofotfiske. Blant annet min bestefar som hadde sju rorbuer i Lofoten.

En leirskarværing skrev en gang i sin diktsamling blant annet dette: – Hain Nils skaut ein hare og utav dein laga de syvogtredve seikake.

Det var viktig å utnytte ressursene på en allsidig måte til alles beste! Seikaker ispedd humor.

For meg var kontrasten fra Leirskardalen til Meløy stor. Fra en trygg oppvekst i en storslått innlandsbygd med høge fjell på alle kanter, har jeg trivdes i Meløy fra første dag, både i arbeid og fritid. Vi er ofte i Korgen eller ved Røssvatnet. Når jeg treffer kjenninger som vet at vi bor i Meløy, blir det ofte sagt: – Ja, der e det flott!

Vår hytte ved Røssvatnet kan jeg kalle vår andre heim. Der fisker vi røye, går turer og plukker bær og sopp i rikelige mengder. Her i Meløy kjøpte jeg tidlig båt slik at jeg når som helst kunne dra utpå sjøen og dra inn sei og torsk så mye jeg lysta. Jeg ble også forklart begrepet ”haill”.

Noen ganger lurer jeg på om vi som bor i Meløy er klar over hvilken fantastisk kommune vi bor i?

En fra Lofoten som har bodd i Meløy i lang tid uttrykte seg slik:

-Det e alltid så mykje snakk om Lofoten. Her e det då minst like fint!

I denne sammenheng har Meløy unike muligheter! Kan det tenkes at Meløy ikke prioriterer kulturtilbud og turisme høgt nok?

Da jeg for 50 år siden var ferdig med mine studier i Trondheim, og reiste med toget nordover, traff jeg en kar fra Meløy som jeg ble sittende og prate med lenge. Han fortalte meg hvor heldig jeg var som hadde fått jobb i Meløy. Kommunen var den rikeste og vakreste i Nordland. Skatteprosenten i Meløy var i likhet med Narviks den laveste i fylket Han beskrev Meløy med stor entusiasme, og satte meg i riktig godt humør. Mine forventninger steg mange hakk. Og jeg ble ikke skuffa!

Når jeg til våren fyller 80 år kan jeg med tilfredshet tenke tilbake på ei fantastisk tid!

Men også tenke på de neste tjue årene!

Jeg ønsker meg sjøl: Lykke til!