Varm velkomst i gråværet

På en blikkstille fjord, men med tåka hengende langt nedi fjellene, ble kongeskipet og kongeparet ønsket velkommen til Meløy.

– Det skulle vært mer sol, slik at vi virkelig kunne få vist kongeparet de vakre fjellene vi har, mente gjengen rundt bordet på Yarajenta. Yarajenta hadde nemlig fått i oppdrag å lede konvoien bak kongeskipet.

– Det var båtforeninga som sendte henvendelse til oss om å lede an i konvoien som skulle møte kongeskipet. Så vi samlet sammen noen folk om bord og dro ut til Glomneset for å møte skipet der, forteller skipper Arnt Jørgensen.

God stemning

Ombord på Yarajenta var det velkomstdrink og god matservering fra stuert Frank Isaksen, og stemningen mens man ventet på kongeskipet var god.

– Ja, det er jo skøy å få møte kongeskipet her ute, og spesielt når det er en sånn koselig ramme rundt det, slo de omlag 15 personene fra Yara fast, og tittet jevnlig ut vinduet for å få øye på skipet.

Det var med relativt høy hastighet kongeskipet kom innover fjorden, men da konvoien hengte seg på ble hastigheten lavere, og kongeparet kunne nyte skipsleia inn til Ørnes, omkranset av fritidsbåter pyntet med norske flagg.

(teksten fortsetter under de andre kongebesøk-bildene)



Foto: Heidi Steiro

Konvoi

Lenge så det mørkt ut med tanke på konvoi, men båtfolket sviktet ikke.

– Jeg har fått bekreftelse fra ca ti personer, fortalte leder av Ørnes båtforening Oddleiv Torsvik like før avreise, men da kongeskipet dukket opp var det hele 40 båter som fulgte på.

– Det er et enormt potensial for båtførerbevis i konvoien, slo skipper på Yarajenta Arnt Jørgensen fast.

Yarajenta skulle ligge først og lede konvoien, men alle båtene seilte sin egen sjø.

– De burde i alle fall holde seg til ene siden av kongeskipet, og når de kjører som villmenn slik som nå, får man et problem dersom det skulle komme møtende trafikk. Det er imidlertid ikke helt uvanlig at det blir litt småkaotiske tilstander i en slik konvoi, og det er jo bra at båtfolket stiller opp, fastslo han, i det kongeparet entret sjaluppen og gikk i land på Ørnes.

Tekst: Jonas Bjørkli