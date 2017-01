Varige Sommerdagan-minner!

Som arena for kunstnerisk utfoldelse har Meløy kirke stått sterkt. Kulturfestivalen Sommerdagan satte det spesielle kirkerommet på kartet blant en rekke profilerte utøvere og et stort, takknemlig publikum.

Det var med daværende kultursjef Hugo Tingvold ved roret meløykirka ble innvidd som konsertarena for Sommerdagan i 1999. Kulturfestivalen var da i sin spede begynnelse, men for arrangøren Meløy kommune ble det snart klart at det ærverdige kirkerommet var egnet til mer enn prekener og salmesang!

Dagsland først ut

Det var likevel salmene de først fikk høre, de over 500 publikummerne som møtte opp på historiens første sommerdagankonsert. Dit hadde Sigvart Dagsland funnet veien med sin eminente tolkning av et knippe folkekjære salmer. Sammen med Ole Edvard Antonsen, Terje Rypdal og Iver Kleive skapte kvartetten et magisk musikalsk øyeblikk det fremdeles går gjetord om. – Hvordan kom dere på ideen, Tingvold? – Det er alltid helt spesielt å holde konserter i kirkerom. Og både fordi Meløy har landsdelens nest største trekirke, og fordi festivalen hadde en desentralisert profil, ble Meløya et naturlig valg. Dette var før ombyggingen til menighetssal bakerst i kirkerommet, og vi visste at her ville det bli god plass for publikum.

Gode samarbeidspartnere

– Det var et godt valg, til tross for en del logistikkutfordringer, mimrer den tidligere kultursjefen. – Vi etablerte et godt og tett samarbeid med Inger og Odd Torrisen, som kjørte båten «Meløycruise» gratis for oss, og også tok med seg publikum fra Søndre. Yara, med representasjonsbåten «Hydrogutten», var også en flott samarbeidsparter. Båten, som i dag går under navnet «Yarajenta», fraktet artistene tilbake til Bodø etter konserten. Underveis vanket det både festmiddag og unike naturopplevelser langs leia. – Musikkmiljøet i Norge er ikke større enn at ryktene om de flotte og spektakulære naturopplevelsene i Meløy gikk varmt. Festivalen fikk mye kred for det, ja, minnes Tingvold.

Nervepirrende

– Vi hadde gode sponsorer i starten, derfor var det langt enklere å reise en så omfattende festival på beina den gang. Likevel var det mye som skulle klaffe. En gang falt ikke alle brikkene på plass med hensyn til returen før midt i konserten. Det var nervepirrende å vente på den akkurat telefonen, ja. Men da ekstraruta ble bekreftet, kunne jeg nyte resten av konsertopplevelsen, smiler Tingvold. Den tidligere kultursjefen er lei for at Sommerdagan nå er historie. Han mener folk i Meløy har et spesielt ansvar i forhold til å ta vare på det ærverdige kulturminnet som kirka er.

Mektig!

Publikumsmessig var nok konserten i 1999 den jeg husker best. Da ble det satt inn ekstra stoler, og jeg mener det var 550 personer inne i kirka. Det var stapp fullt. Konserten ble veldig mektig, og er nok noe folk vil huske lenge. Noe jeg sent glemmer, er da Helene Bøksle forsov seg til flyet i Kristiansand og måtte ha helikopter fra Bodø for å nå konserten i kirka. Da hun landet, gikk hun inn i kirka og sang et par toner – så var hun klar! Logistikken rundt det å frakte artister og publikum til og fra øya var ofte spennende.

Avslutningskonserter i Meløy kirke i forbindelse med Sommerdagan

1999 – Sigvart Dagsland, Ole Edvard Antonsen, Terje Rypdal, Iver Kleive

2000 – Elisabeth Andreasson

2001 – Kari, Ola og Lars Bremnes

2002 – Karoline Krüger

2003 – Sigvart Dagsland

2004 – Jan Werner Danielsen

2005 – Queen Bees: Rita Eriksen, Anita Skorgan og Marianne Antonsen

2006 – Helene Bøksle

2007 Eriksen (Rita Eriksen og Frank Eriksen)

2010 – Nightingales (Helene Bøksle, Christine Guldbrandsen, Heidi Ruud Ellingsen og Karianne Kjærnes)

2015 – Maria Mena