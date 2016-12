Vant over kreften

Eivind Meyer (30) har ikke bare fullført drømmen om egen restaurant. Han har også vunnet sitt livs kamp mot blodkreften.

– Jeg er blitt tynn og fin, men det går bra, sier han med glimt i øyet. Grønøymannen tar en slurk av kaffen og kikker ut over de nyoppussede lokalene i restauranten. I august i fjor stod Eivind Meyer foran sitt livs største kamp.

– Jeg skal overleve kreften. At jeg skal dø er ikke et alternativ! sa han til Framtia.

Full av humør og pågangsmot reiste han til Oslo for å skifte ut beinmargen.

– Det er en viss fare for at jeg ikke overlever dette, men jeg tror det vil gå helt fint, sa Eivind før avreisen. I oktober i år, vel ett år etterpå, åpnet han og to andre deleiere No3, en restaurant og bistro på 300 kvadratmeter i et gammelt trehus i sentrum av Mo i Rana. 30-åringen er nylig friskmeldt etter det som startet med en hissig halsbetennelse i januar 2010.

– Jeg ble ikke bedre av medisinen jeg fikk, og jeg klarte nesten ikke gå. Ikke klarte jeg å spise heller. Etter en stund reiste jeg hjem til Grønøy, og oppsøkte legevakten på Ørnes. Testene av blodet viste unormale verdier, og jeg ble sendt til Bodø på sykehuset, fortalte han i august i fjor.

Syk under behandling

Nå ser Eivind Meyer tilbake, og oppsummerer kampen.

– Oppholdet på Rikshospitalet var ganske kjedelig. Jeg ruslet rundt med en pose med dialyse og kunne ikke gå ut. I tre måneder etter behandling er man litt som en nyfødt baby – uten immunforsvar.

Man må gå med munnbind dersom man skal ut i større folkemengder, forteller han. Under behandlingen på Rikshospitalet ble han syk med diagnosen ”GVHD”, eller ”graft-versus-host-disease,”.

Det er en tilstand der immuncellene i giverbeinmargen opplever pasientens normale celler som fremmede, og angriper dem. Fordelen ved tilstanden er at de også kan angripe og drepe eventuelle kreftceller som ikke cellegiftbehandlingen har tatt knekken på.

– Jeg ble veldig dårlig, men i det minste var jeg ferdig med den verste perioden da jeg kom ut. Sånn sett var det og greit, jeg slapp å gå ut med munnbind, konstaterer Eivind.

Travle dager

Mens beinmargen venner seg til den nye kroppen må Eivind Meyer gå på immun-dempende medisiner, noe som betyr at kroppen blir lettere mottakelig for bakterier.

Når han møter Framtia har han akkurat vært borte fra jobb noen dager. Som servitør må han holde seg hjemme når han blir syk, slik at han ikke smitter gjestene. Ellers er det vanskelig å holde igjen.

Interessen for ”No3” har vært enorm på Mo, og de ti første dagene hadde restauranten ei omsetning på nærmere en halv million kroner. Eierne baserer seg på gode råvarer, god fagkunnskap, og likevel et folkelig konsept med overkommelige priser.

– Det har vært full fart og stormende jubel, så det passer jo litt dårlig å være syk. Vi har hatt langt flere gjester enn det vi forventet. Jeg jobber vanligvis gjerne hele dagen hvis jeg klarer det, men det er ikke alltid det mest fornuftige jeg gjør.

Jeg har fått beskjed av legene om at det ikke er så lurt å være i full jobb, så jeg pleier å si at jeg jobber ”en del”, smiler han lurt.

Nå gleder Eivind Meyer seg til en rolig julefeiring hjemme hos mamma Karin på Grønøy, så blir det nyttårsfeiring på Mo med samboeren og familien hennes. Og julemiddagen? Det blir ribbe hos mor Karin!

Tekst: Ann Kristin Kjærnli Hansen

Denne saken stod på trykk i Framtia 20. desember 2011. Etter helseråd fra legen la Eivind etterhvert sin satsing på restaurantdrift på hylla, men er i dag friskmeldt fra blodkreften. Til våren er han ferdig utdannet ved Campus Helgeland innen økonomi og ledelse, mens kona Marit er i ferd med å ta doktorgrad i økonomi.

– Og i februar venter vi fårt første barn, det ser ut til at det blir ei jente! forteller Eivind på telefon fra Mo i Rana. EDMUND ULSNÆS