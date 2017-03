Utvikler vekst-havna

En rekke unge Meløy-fiskere har fått oppstartstøtte. Og nå skal Reipå Havn videreutvikles.

Få nordlandskommuner har større og sterkere fiskenæring enn Meløy. Og lokalt er Reipå Havn soleklart sentrum, med sine 29 fast baserte fiskebåter som sysselsetter om lag 40 fiskere.

Sprengt kapasitet

– Økonomien i næringa er god, og de siste årene har Meløy fått en rekke nyetableringer av fiskere i alderen 20-30 år – dette er veldig gledelig, sier daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling KF.

Gjennom sitt omstillingsstyre har hun de siste, få årene gitt etablererstipend til i alt 12 fiskere, slik som Emil Solhaug og Martin Værø i hovedartikkelen. Dessuten: hjelp med lån og finansieringsløsninger i flere tilfeller.

Mange nye etableringer gir imidlertid utfordringer. Som ett av de største og mest spennende fiskerimiljøene i Nordland er Reipå Havn spennende, men: havna har lenge hatt sprengt kapasitet, og mangler en god del på å være optimalt tilrettelagt for fiskerne.

…men store muligheter

– Yrkesfiskerne har det for trangt, og ønsker flere båtplasser og forlenget molo. Havna må også mudres, og man ønsker seg et lagerbygg for fiskerne, forklarer Søren Solvang i Bodø-selskapet Næringsutvikling AS.

I fjorårets forstudie finansiert av Meløy Utvikling KF var han engasjert som rådgiver, og har sammenfattet ønsker, behov og muligheter for havna – altså for yrkesfiskerne, båtforeningen og det mekaniske verkstedet.

– Utviklingsmulighetene er store. Men Fore Båt- og Motorservice trenger også mer plass for å vokse, mens Reipå Båtforening ønsker å flytte de om lag 60 båtplassene til ny havn nærmere Reipå, forklarer Solvang.

Nå skal det jobbes med finansiering, og prosjektet skal videreføres av kommuneadministrasjonens avdeling for plan og kommunalteknikk.