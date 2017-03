Unike Meløy vil hjelpe

Nordland vil være i tet i Norge, og Meløy vil være i tet i Nord-Norge. Nå vil Meløy-ordføreren hjelpe fylkeskommunen å bli best på lavutslipp og grønt skifte.

– Svartisen Kraftverk er selve symbolet på muligheten for å skape industri basert på fornybar energi. Meløy lager totalt 3,6 terrawatt-timer fornybar energi fra kraft- og solenergiproduksjon – dette tilsvarer forbruket til 180.000 husstander!

Ja, dette er Meløy-budskapet til Nordland, Nord-Norge og Norge. Sist ført i pennen og trykket som kronikk i Avisa Nordland fra ordfører Sigurd Stormo, daglig leder Stine Estensen i Meløy Utvikling, og hennes prosjektleder på industri, Finn Nordmo.

Vår unike mulighet

Temaet er altså det grønne skiftet, og Norges mål om å bli et lavutslippssamfunn. Nå tilbyr Meløy kommune seg å samarbeide med og støtte Nordland Fylkeskommune. For Meløy har ‘alt’ for å kunne gå i tet, mener de tre.

– Fosser og smeltevann fra breer gir unik mulighet til å lage fornybar energi, og dette har vi lang erfaring og god kompetanse på. Nå er Meløy klar til å bidra med våre ressurser for å lykkes med det grønne skiftet både lokalt, regionalt og nasjonalt, fastslår Sigurd Stormo.

Nylig hadde han Mona Fagerås på besøk og omvisning i Glomfjord og Kilvika. Fylkesråden for næring fikk grundig presentert hvorfor Meløy allerede er i tet i retning lavutslippssamfunnet.

Framhever de lokale

– Meløy-industrien har i årevis hatt grønn produksjon på sin dagsorden. Se på Yara Glomfjord, som på få år har redusert sitt utslipp av nitrogenoksider tilsvarende utslippet fra 50.000 dieselbiler! De er også i verdenstoppen på produktivitet og energiøkonomisering, fastslår Sigurd.

Han framhever dessuten bedriften Norwegian Crystals’ unike kompetanse, store vekstpotensial og rikelige tilgang på kraft og kjølevann. Og: nyetablerte Glomfjord Hydrogen, som bygger videre på 40-årsperioden da Glomfjord var verdens største hydrogenprodusent. Og: Marine Harvests gjenbruk av overskuddsvarme fra Yaras gjødselproduksjon. Og at Glomfjord Torg holdes isfritt vinterstid av den samme overskuddsvarmen.

– Nå jobber politikerne i Meløy for at vi skal få beholde overskuddskrafta til å skape nye, grønne arbeidsplasser og tiltak. Og vi er klar til å bidra med våre ressurser for å lykkes regionalt og nasjonalt med det grønne skiftet, sier ordfører Sigurd Stormo.