Ufravikelig krav

Det var ikke tvil blant de rundt 120 som møtte til folkemøte på Ågskardet hvor tema var fergeforbindelse, både mot sør og mot nord.

Det som opptok det meste av møtet var diskusjonen om å få snudd vedtaket i fylkeskommunen som har resultert i at første og siste turen mellom Ågskardet og Forøy er tatt ut av ruten. Dette finner folket seg ikke i og forlanger å få tilbake ruten slik den opprinnelig var, med både første og siste avgang!

Mange berørte

Første turen om morgenen som nå er tatt bort har vist seg å få alvorlige konsekvenser for de rundt 1000 som bor på Tjongsfjordhalvøya og Værangfjorden. Det gjelder både for næringslivet, folk som skal til lege og sykehus og for brann beredskapen. I tillegg er folk i Meløy også berørt i form av at de ikke kommer seg med første ferge om morgenen mellom Jektvik og Kilboghamn. Det gjør det umulig for folk som bor fra Halsa og nordover å rekke til Mo i Rana eller til Sandnessjøen før langt utpå dagen.

Protest

Møtet engasjerte, og mange tok ordet under debatten, som ble avsluttet med at det ble forfattet et protestskriv. I skrivet til nyvalgt fylkesråd for samferdsel, Svein Eggesvik, heter det at befolkningen i de berørte områdene i Meløy og Rødøy forlanger å få morgenturen gjenopptatt. Møtet var også enige om at en ikke vil akseptere at en oppretter bussruter som etstatning.