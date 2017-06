Tungt, komplisert…og vellykket

Det blir ofte stort, tungt og krevende når gigantene Yara og Statkraft trenger oppdrag utført. Denne historien er definitivt et eksempel. Men, Bilfinger leverte varene.

– Dette gikk over all forventning, og Bilfinger har planlagt og gjennomført veldig, veldig bra! roser Statkrafts byggeleder Stein-Harald Engen.

– Oppdraget var såpass spesielt at vi måtte vurdere om vi i det hele tatt skulle gi en pris på det, innrømmer Bilfingers Torleif Rommetveit.

Den ukjente tunnelen

Ny Næring er på plass i Glomen, kloss inntil fylkesveien opp mot Fykan. Sammen med to fornøyde ledere åpner vi dørene til det tårnliknende, grå-gule inntakshuset, det som ligger kloss inntil tunnel-åpningen. Bak dørene er det stummende mørkt ved starten på en annen tunnel. Nemlig den mer ukjente, den som går under Fykantunnelen og over til Glomfjord kraftverk. Her har ikke noe stort antall nålevende vært innenfor.

– Denne kabeltunnelen er 1,5 kilometer lang, tre meter bred og seks meter høy. Og stummende mørk, forteller Stein-Harald.

– Den ble bygget for ganske nøyaktig 100 år siden, for å føre krafta fra det nye kraftverket på Fykan opp til industrien i Haugvika. På hver av sidene er det tre etasjer med høyspentlinjer, og så en smal gang på omtrent 1 meter og 30 i midten.

Spennende usikkert

Og så var det oppdraget. Stort, tungt, komplisert. Og, måtte utføres i et tidsvindu på tre uker nå i vår. Bilfinger ble engasjert – kunne de hjelpe?

– Saken er at vi senere skal tømme tunnelen og montere nytt utstyr. Da måtte det først trekkes nye kabler gjennom, slik at vi også kan produsere kraft mens stor-prosjektet pågår. Og denne trekkingen av kabler, pluss kabler for Meløy Energi, måtte gjøres i løpet av de tre ukene der vi hadde revisjonsstans, forklarer Stein-Harald bestillingen fra rett før påske.

– Dette var såpass spesielt og nytt for oss at vi var usikre på om vi ville klare det. Å trekke kabler på 1.500 meter er ikke hverdagskost, selv for de som driver med slikt til daglig. Men, vi allierte oss med entreprenør Leif Martin Hansen, som tok med en spesialdesignet vinsj og en minidumper som akkurat gikk inn i den smale midtgangen, opplyser Torleif.

Roser Bilfinger-metoden

Og nå, noen uker senere, er altså jobben utført. Og faktisk raskere enn forventet, slik at Statkraft også kunne få Bilfinger-hjelp til nødvendig ryddearbeid – for eksempel å dra ut gamle kabler som var i veien – unnskyld: tunnelen.

– De tre største kablene har en diameter på 4-5 centimeter, og dersom det brukes for sterk trekkraft, kan de bli skadet. I tillegg var vi usikre på tiden det ville ta, men Bilfinger fant en veldig god og effektiv metode for opphenging av kablene, roser byggelederen.

– Jeg har aldri vært borti en sånn type jobb, og har aldri hørt om at noen har brukt en slik metode, mener Torleif, som sammen med på det meste 6-8 Bilfinger-karer benyttet 300 velsmurte trinser og altså Leif Martin Hansens maskinkraft til muskeljobben.

– Veldig artig og viktig for oss at vi kan snu oss raskt og finne en god metode for å løse et slikt komplisert oppdrag. Statkraft er en stor og veldig viktig kunde, så det er viktig at vi klarer å levere, mener Bilfinger-sjef Fred Inge Kristensen.

Bare en liten del

For Statkrafts del inngår prosjektet i noe langt større. Nemlig utskifting av kraftforbindelsen hele veien fra Fykan til Haugvika, der traséen Glomen-Hydrodammen var en slags del 1, med Hydrodammen-industriparken som del 2, delvis i samarbeid med Yara.

– Nye kabler gjennom denne tunnelen og inn til kraftverket er altså del 3. Dette vedlikeholdsprosjektet har vært vurdert i mange år, og altså planlagt og gjennomført de siste årene, opplyser Stein-Harald.

Totalt investerer Statkraft om lag 50 millioner kroner, og etter Bilfingers treukersjobb etter påske, venter nå altså større oppgaver.

– Nå skal hele tunnelen sikres, før alt det gamle rives ut for så å bygge nytt med nye høyspentkabler. Dette er en veldig stor jobb som ikke er lagt ut på anbud ennå, sier han.