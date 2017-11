Tre nye hos Bilfinger

Fra første november er den faste staben hos Bilfinger utvidet med tre personer. Det er Håvard Hamnevoll, Jørgen Nygård Hansen og Kim-Arve Fjærem som nå har fått fast jobb i bedriften.

Jørgen (22) bor på Ørnes, og har tidligere vært lærling i platearbeiderfaget hos Bilfinger. Etter læretiden har han jobbet i bedriften på kontrakt i nærmere to år, og er følgelig godt kjent med arbeidet han nå er fast ansatt for å gjøre. Han jobber nå som platearbeider i bedriftens avdeling for Mekanisk og plate/rør/sveis.

Håvard og Kim-Arve har begge fått fast jobb som hjelpearbeidere i Bilfingers avdeling for bygg og anlegg. Håvard (25), kommer fra Ørnes, og har bakgrunn fra jobb i både Meløy Energi og Yara, før han dro ut for å studere økonomi.

– Jeg manglet den motivasjonen som skulle til for å gå videre med studiene, og er veldig fornøyd med å ha fått fast jobb her hos Bilfinger, sier han.

Kim (26) har erfaring fra jobb som prosessoperatør hos Norwegian Crystals, og har også satset aktivt som skikjører. Han har jobbet i Bilfinger snart to år på kontrakt, og kan nå glede seg over å ha fast ansettelse som hjelpearbeider i bedriften.

– Jeg trives bra med arbeidet, så jeg vil nok vurdere om jeg skal gå for fagbrevet etter hvert, sier Kim-Arve.

Denne artikkelen er hentet fra novemberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.