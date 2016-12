Torget nomineres i arkitektur

Ikke bare er nye Glomfjord Torg en nytelse å ferdes på, sammenliknet med den fordums rundkjøringa. Nå blir byggeprosjektet nominert til Nordnorsk Arkitekturpris.

– Jeg er vanligvis ikke så opptatt av nominasjoner. Men dette prosjektet synes vi er såpass spesielt og vellykket at vi vil løfte det fram i en konkurranse mot andre, forteller Ann-Kjersti Johnsen.

Hun er gruppeleder for landskapsavdelingen i Asplan Viak, konsulentselskapet som prosjekterte og detaljtegnet nye Glomfjord Torg som ble offisielt åpnet 16. september i år.

Roser entreprenørene

– Det er blitt attraktivt å oppsøke for både befolkning og besøkende, og lett å lese, med god framkommelighet. Det er blitt et torg som kan romme mye, og mange mennesker, og brukes til spesielle anledninger, og det er tilrettelagt for handel, også utenfor forretningene.

I tillegg har man brukt ressurser som allerede var der, altså damp fra fabrikken til undervarme, ramser hun opp når IndustriFolk ber om bakgrunnen for nominasjonen.

Ann-Kjersti trekker også fram entreprenørenes gode jobb som bakgrunn. Terje Halsan AS var hovedentreprenør, støttet av for eksempel lokale Meløy Elektro, Norsk Revegetering på Rognan og Rørleggern Fauske. Selv har hun vært prosjekteringsleder, og besøkte Glomfjord minst 12 ganger i år og i fjor.

Roser kulissene

– Men i tillegg er jo Glomfjord et veldig spesielt sted, landskapsmessig. Litt utenfor allfarvei, men med fantastiske omgivelser – fjellene som kulisser rundt sentrum. Og 1950-tallsbygningene som omkranser torget gir en veldig enhetlig og fin arkitektur – jeg er veldig glad for at disse bygningene har fått beholde sin opprinnelige form!

Hun roser Meløy kommune. At det legges så mye vekt på og ressurser i uterom, dét er uvanlig kost i Nord-Norge. Totalombyggingen av Glomfjords innerste sentrum har kostet det offentlige nær 40 millioner kroner.

– Kommunen har valgt å bruke penger på høy standard og høy kvalitet på materialer, og vi fikk lov til å foreslå kunstneriske elementer som steinskulptur og belysning rundt bed og utemøbler – det er veldig positivt, slår hun fast.

Et godt selskap

Nå sørger hun altså for å nominere Glomfjord Torg til Nordnorsk Arkitekturpris for 2017, som skal deles ut i januar. Hedersprisen er opprettet av Nord-Norges Arkitektforening og er tidligere tildelt prosjekter som Hamsunsenteret og Bodø Lufthavn.

– Veldig artig å få skryt, og veldig artig med en slik nominasjon, sjølsagt, sier Håvard Jentoftsen, som ledet hovedentreprisen på vegne av Terje Halsan AS.

– I alle prosjekter er det utfordringer, og dét fikk vi her også. Men dette var en veldig bra jobb for oss som vi er godt fornøyd med, opplyser Håvard.

– Dette er faktisk ikke den første nominasjonen vår. Grønøy havn ble nominert til årets prosjekt i Maskinentreprenørenes Forbund. Der nådde vi ikke helt opp, men så vi får se denne gangen! smiler han.