To tar en dobbel

Kristoffer (20) og Veronika (22) tenker dobbelt-smart for å stå sterkere når de skal inn i arbeidsmarkedet og få fast jobb. Smartheten tjener også arbeidsgiver Bilfinger på.

La oss først i denne artikkelen om to unge og dyktige Bilfinger-medarbeidere lytte til deres tidligere sjef, Tor Arne Fagerli:

– Vi kan ikke ansette flust med for eksempel automatikere og elektrikere, for oppdragsmengden svinger med de jobbene vi får. Da er det perfekt med ansatte som kan brukes på flere områder, fordi de har dobbelt fagbrev. De er så godt som garantert fast jobb etter læretiden sin, sier Tor Arne.

Han snakker om Veronika Skjellstad (22) og Kristoffer Halvorsen (20). Begge gikk i fjor opp til fagprøve og bestod, meget godt – men gønnet likegodt på med fagbrev nummer 2!

Går for fast

– Bedriften trenger meg som elektriker vel så mye som automatiker, så dette året er jeg elektrikerlærling. Målet er å få fast jobb, og bli i Meløy, forteller Veronika.

Etter elektrofag i Glomfjord og automasjonsfag på Rognan, var det altså i fjor at hun avsluttet de to årene i lære som automatiker hos Bilfinger i Glomfjord. Etter fagprøven ble hun enig med bedriften om å gå rett i gang med nytt fagbrev, som elektriker. På grunn av automasjonsfagbrevet slipper hun full læretid, og er ferdig på denne tiden neste år. Underveis har hun nå også inntekt fra å være automasjonsvakt for Yara.

Bra for bedrift og kunde

– På mange jobber ser jeg at det kunne vært greit å mestre flere fag, istedenfor bare å se på andre. Og for min egen del er det en fordel å stå sterkere, for man vet aldri hva som skjer i arbeidslivet – det har jo vært dårlige tider en stund, forklarer Kristoffer Halvorsen.

Hans skolevalg var mekaniske fag i Glomfjord, med utplassering hos Bilfinger og så sommerjobb der, før napp som lærling i platearbeiderfaget høsten 2014. Underveis i læretiden var han tidlig ute overfor arbeidsgiveren:

– Ja, jeg spurte om muligheten for ett fagbrev til. Så, etter fagprøven som platearbeider var det rett i gang med industrimekanikerfaget, der jeg nå er lærling.

– For bedriften og kundene er dette en fordel. Ved havarier kan ting gå lettere og raskere, og man trenger ikke å ha så mange på samme jobb, mener Kristoffer.

Elsker å mestre

Kommende september har han trolig sitt andre fagbrev i boks. Og selv om han også vurderer ingeniørstudier, har han aller mest lyst på fast jobb fra høsten. Sjansene bør være gode.

– Det var faren min, Torstein, som ordnet en dag for meg i fullgjødselfabrikken da jeg gikk i 10. klasse, forteller Veronika.

– Viola Johannessen viste meg rundt, og siden da har jeg brent for dette arbeidet. Jeg er automatiker og blir elektriker i tillegg, og dét betyr at jeg får arbeidsdager som aldri er like. Det er hele tiden nytt og gammelt utstyr som skal tilpasses og fungere sammen, og jeg elsker å feilsøke, finne feilene, skru ting sammen og så få den mestringsfølelsen når tingene virker! smiler hun.