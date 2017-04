Tjongsfjordrevyen, igjen

Tittel på årets revy er «Kameraderi og korrupsjon». Noe av stoffet er selvsagt myntet på ulike hendelser i kommunene i de seneste år.

– Likevel er mange av numrene både tid og stedløse, og vil nok underholde både store og små. Herunder kan nevnes alt fra gospel, hundehold og religion, sier leder for Tjongsfjordrevyen Hege A. Bang.

– Vi er svært takknemlig for at vår nærmeste nabo-revy, Halsarevyen, har lyst til å bidra på scenen i Tjongsfjord. Det vil bli satt opp båtskyss til forestillingen. Vi har også valgt å legge revyen til påska, nærmere bestemt skjærtorsdag. Å lage revy er mye arbeid, og det å stå på scenen er kun en del av jobben. Heldigvis har vi med oss dyktige folk. Alt fra dem som snekrer scener, og lager spektakulære kulisser, til dem som er villige til å fly helt fra Oslo for å stable stoler.

– Tjongsfjordrevyen har i de senere år vært med på flere lokale og nasjonale revyfestivaler. Vi har fått mye oppmerksomhet, og mange gjeve priser. Det er moro og se at et amatørrevylag fra Helgeland kan gjøre seg bemerket i revymiljøet i Norge. Det er klart at dette gir oss giv til å fortsette med å lage revy. Og så er det viktig å få med at vi setter stor pris på vårt trofaste publikum, som kommer tilbake år etter år, avslutter Hege A. Bang.