Tips for eksamensoverlevelse

Vi er for tiden midt inne i eksamenstiden for både ungdomsskoleelever, videregåendeelever og studenter, og kaos regjerer på ulike sosiale plattformer hvor folk klager sin nød som om dommedag er rett rundt hjørnet. Dette er forståelig ettersom resultatene på eksamen avgjør hvordan veien videre i livet vil se ut. Jeg har selv funnet ut at jeg har fullført nitten eksamener i løpet av fem år, Derfor vil jeg si jeg er nokså rutinert på lese- og puggeprosedyren som skal til for å få ‘’overlevelige’’ karakterer og også levesettet som kreves for å ha nok ‘’lesekondis’’. Så her kommer mine fire tips for hvordan man skal overleve eksamen:

Tren og vær så sosial du kan. Total isolasjon er aldri en bra ting. Dette er et fenomen som skjer lettere når man bor på hybel og kan ha uheldige resultater som angst, noia og lysskyhet. Dessuten har trening en påvist effekt på hjernekapasitet og konsentrasjon. Spis (sunne) karbohydrater. Karbohydrater er drivstoff for hjernen. Løs tidligere eksamensoppgaver. Jeg kan ikke si dette mange nok ganger. Det er alfa og omega for meg når det gjelder pugging. Ikke bare gir det en mal for hvordan oppgaver skal besvares, men også en forståelse av hvor mye av pensum man må kunne. Av læringsutbyttet vil jeg si at 20% er lesing og de resterende 80% oppgaveløsning. Gi deg selv pauser i lesingen, og ikke sitt å niles kvelden før eksamen. Da jeg gjorde dette endte jeg opp med å ligge og tenke på alt jeg ikke kunne, imens jeg hvert tiende minutt sto opp for å sjekke noe i boka. Det du ikke har lært til kvelden før eksamen, kommer du ikke til å lære til neste dag. Slapp av og få en god natts søvn. Tenk at det ikke er verdens ende hvis du stryker. På videregående og oppover kan du alltid prøve på nytt uten at det får store konsekvenser for overgangen inn i arbeidslivet i fremtiden. ‘’Konte-eksamen’’ er rutine for studenter på universitetet. Allikevel er det bedre å gjøre et forsøk enn å ikke møte opp i det hele tatt.

Pust rolig, slapp av, hold hodet kaldt. Du gjør kanskje noen feil, men du kommer ikke til å dø. Lykke til!