Til Yara for en grunn

Familien hjalp til for å vekke kjemiprosess-interessen. Og etter år utenbygds er Ludvig storfornøyd med at læretiden kan fullføres der han hele tiden ønsket å være.

– Jeg liker skiftarbeid – det gir liksom mer variasjon enn å gå dagtid, og så er det friuken, da! Og nattskiftene? Det er de jeg liker aller best! smiler han i skjegget, Ludvig Tvenning Andersen.

20-åringen er særdeles fornøyd med hvordan tingene utviklet seg for ham i vinter. Etter ett år på Finnsnes som lærling, åpnet det seg en mulighet i fabrikken han egentlig ville til, nemlig Yara i Glomfjord. Der har han det fra 1. januar akkurat som plommen i egget.

Yara, helt klart

– Jeg har alltid tenkt at det vil gi meg en fordel videre å ha fagbrev fra Yara, for det er nok vel så bra og verdifullt som jeg kunne fått andre steder, forklarer kjemiprosesslærlingen.

Ute på sjekkrunden i syrefabrikken er han dermed akkurat der han vil være. Læretiden her hos Yara skal løpe til mars neste år – altså er det mye som skal på plass på kort tid før fagprøven, siden det ene av de to årene ble brukt hos Finnfjord AS.

– Prosessen her er mer komplisert og sammensatt, og dét liker jeg. Jeg er veldig interessert i kjemi og kjemiske prosesser, og vurderte å ta studiespesialisering og så ingeniørutdanning. Og det er fortsatt ikke uaktuelt, men da blir det nok y-veien, altså med fagbrevet på plass først.

Om familie og rutiner

Og når vi snakker om hvorfor, altså veivalget han tok. Familie.

– Det pushet meg ganske mye at pappa (Finn-Åge Andersen, red. anm) har jobbet her i masse år, og også bestefar Sigurd, pluss at onkel Kristian jobber med prosess offshore, og søsteren min, Ingerid, er kjemiingeniør.

– Hva slags egenskaper jeg må ha for å gjøre en god jobb? Jeg tror kanskje det viktigste er å ha gode rutiner, og følge dem nøye. At jeg kommer meg opp til rett tid, at sjekkerundene gjøres til rett tid, at jeg er nøye med hva jeg skal rapportere, og hvordan, og at jeg legger merke til endringer i det jeg skal rapportere.

Flinke hjelpere

Sønnen til Finn-Åge og Solveig, lillebroren til Ingerid (28) og Daniel (25) er født, oppvokst og fortsatt bosatt på Ørnes. Etter grunnskolen gikk turen til kjemiprosesslinja i Glomfjord for to års forberedelse til læretid. Ludvig fikk ikke napp hos Yara den gangen, og ble altså lærling i Sør-Troms. Fram til årsskiftet som var.

– Etter såpass kort tid synes jeg det går bra – jeg begynner å få ganske god oversikt over prosessene. Det er et stort ansvar, og det koster fort millioner hvis man skulle gjøre en stor feil. Men heldigvis jobber jeg sammen med veldig, veldig flinke fagfolk, og når vi er ute i fabrikken bruker vi sånt calling-headset, så vi kan spørre kontrollrommet hvis vi er usikre. Jeg er ikke redd for å be om hjelp.

– Og så er vi jo som en liten familie på skiftet – vi er jo veldig mye sammen og hjelper hverandre, så det viktig at jeg bidrar til det sosiale, også.