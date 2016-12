Til kamp mot støyen

Yara Glomfjord bruker millionbeløp for å kvele den lavfrekvente støyen fra sitt nybygde oksygenanlegg. – Vi kjører ikke anlegget før støyen er redusert. Det er ikke aktuelt å tøye grensene overfor naboene våre, sier fabrikkledelsen.

– Vi hadde nok for stor tro på at støytiltakene i prosjektet skulle holde, innrømmer prosjektleder Helge Hamnevoll.

– Denne støyen er dessuten spesiell. Den er lavfrekvent, og da oppfattes den mye bedre av det menneskelige øre. I tillegg er den tonal, det vil si at den varierer i styrke og frekvens hele tiden, forklarer han.

Yara Glomfjord investerte over 50 millioner kroner i et oksygenanlegg for å øke syreproduksjonen, og fra påske i år var anlegget både bygget og klart for drift.

– Men etter testkjøringen i sommer besluttet vi å stoppe det. Befolkningen rundt oss tåler riktignok mye, men denne støyen ble for sterk, fastslår fabrikksjef Arve Jordal.

Kryper rundt hjørner

Beliggende på hjørnet av dagens syrefabrikk, i retning Johs Høegsvei i Glomfjord, skal oksygenfabrikken øke syreproduksjonen. Som er en viktig del av en større plan, nemlig å øke totalproduksjonen av gjødsel med over 20 prosent de kommende årene. At oksygenanlegget ikke kan kjøres, er dermed en betydelig strek i regningen.

– Vi er overrasket, for det ble gjort omfattende tiltak mot støy da vi bygde. Men, dette er lavfrekvent støy som nærmest kryper rundt hjørner og over vegger, og som oppfattes helt ulikt, avhengig av hvor du er i sentrum, opplyser Helge.

– Dessuten kommer støyen i sekvenser og går opp og ned i intensitet. Dette oppfatter øret som irriterende på en helt annen måte enn jevn støy, som øret kan bli vant til.

Kostbare tiltak

Nå har han fått rapport fra konsulentselskapet Brekke og Strand, som er eksperter på akustikk, støy og vibrasjon. Rapporten er basert på målinger gjort i høst med avansert spesialutstyr, både kloss inntil fabrikkanleggene og mange ulike steder i sentrumsområdet. Og både med og uten drift i oksygenanlegget.

– Selv om Glomfjord er spesielt ved at fabrikken ligger i sentrum, er vi ikke interessert i å tøye grensene overfor naboene våre. Derfor er målet å redusere støyen med 7-10 decibel, og det er mye, understreker Helge.

– Dette blir kostbart, men vi skal få dette til livs. Noen tiltak blir effektive fra årsskiftet, slik at vi kan kjøre oksygenanlegget permanent, og noen tiltak skal gjøre dette bedre i løpet av første kvartal 2017, sier Arve.

Midlertidig containervegg

Nå i desember har Yara etter samråd med Brekke og Strand sørget for å bygge en stor vegg bestående av containere rundt oksygenanlegget. Veggen har form som en L, og er 30 + 25 meter lang og 7,7 meter høy.

– Dette er et tiltak på kort sikt. I tillegg henter vi nå inn tilbud på å få isolert de største tankene og mantlet dem med stålplater. Det er faktisk nesten umulig å finne den verste «synderen» her, for støyen forplanter seg likt i hele anlegget. Men, disse tankene har store, åpne plater, og fungerer nesten som høyttalere for støy, sier Helge.

– Og de lyddemperne som ble bygget til oksygenanlegget – små betonghus – de er heller ikke gode nok og skal etterisoleres, som et varig tiltak.

Vegg ikke utelukket

Yara Glomfjord utelukker ikke å bygge en flere hundre meter lang og åtte meter høy mur for å senke støyen fra syrefabrikken til sentrum.

– Nei, det er ikke utenkelig. Men foreløpig kan det se ut som der er mer effektiv pengebruk å gjøre andre enkelt-tiltak, sier fabrikksjef Arve Jordal.

Hjelper ikke overalt

Og det som ikke er helt utenkelig er altså å bygge en sammenhengende støyvegg flere hundre meters lengde, fra det nye ventilhuset ved brannstasjonen og rundt hele syrefabrikken. Om lag 8 meter høy. Mål: å redusere all støy fra hele syrefabrikken betraktelig, for hele sentrumsområdet.

– Foreløpig vurderes ikke dette konkret. Det blir en ganske stor kostnad, kanskje 10 millioner kroner, og foreløpig tror vi at det er mer effektiv pengebruk å isolere enkeltpunkter som i dag avgir støy, mener Arve.

– En slik vegg vil hjelpe noe på støyen til selve sentrum, fra den nederste delen av fabrikken. Men, den vil jo ikke eliminere støyen fra fabrikkpipene, den som er mest merkbar på litt avstand.

Komplisert lydbilde

Støy er komplisert. I Glomfjord kan støyen fra syrefabrikken oppleves ulik avhengig av hvor du befinner deg, og avstand er ikke nødvendigvis avgjørende. Ingen realistiske enkelt-tiltak vil løse støy-utfordringen overalt, samtidig.

– Vi har sett på muligheten i å bygge en slik lang og høy vegg. Men, det er en dramatisk konstruksjon som vil endre sentrumsbildet, mener Helge Hamnevoll.

– Det vi først gjør, er nå å bruke en 3D-modell av sentrumsområdet der vi simulerer hvilken virkning enkelt-tiltak har. For eksempel å isolere enkelte rørbend eller enkelte tanker i fabrikken.

Dampblåsing bort

Fabrikkledelsen vil kjøre det nye oksygenanlegget permanent fra januar, og iverksetter nå ulike støy-tiltak på kort sikt, samtidig som det utredes effektive tiltak på lang sikt.

– Når det gjelder støy generelt, iverksetter vi også et varig tiltak i forhold til dampblåsing, opplyser Arve.

– I dag blåser vi en del overskuddsdamp over tak, og dette gir støy. Nå har vi investert i og montert utstyr for om lag 1,5 millioner kroner som håndterer denne dampen slik at vi slipper å blåse den over tak.

Yara Glomfjord har utslippsgrenser å forholde seg til, også når det gjelder støy. Riktignok gis det dispensasjoner ettersom sentrum er bygget rundt fabrikken, men

– Vi jobber systematisk med å redusere støy, og er i hvert fall ikke interessert i at den skal forverre seg i forhold til i dag, fastslår Arve og Helge.