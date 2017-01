The Tangstads

Reipå har Eliassens, Halsa har Antonsens og Solhaugs. I Neverdal er fem blad Tangstad utmerkede eksempler på god, gammeldags dugnadsånd.

Det er en travel uke for familien Tangstad som består av Serine (10), Annie (14), Frida (16), mamma Elea (38) og han far sjøl,- Tommy (motvillig 42).

Dog ikke særlig travlere enn andre uker, for det er sjelden det ikke er noe som skjer. – Jeg tror kanskje vi har fri på lørdag.

Elea ser bort på Tommy som nikker nølende. Han er tydelig ikke helt sikker.

– Vi driver med korps og båtforening, men det er jo fotballen som tar mest tid.

Tommy lar hånden stryke lett gjennom de grånende skjeggstubbene. Han ser ut som en ekte patriark der han troner ved enden av bordet i en stressless som ser svært behagelig ut.

Jentene hans har plassert seg tett sammen i sofaen, der de småskubber og flirer på søsterlig vis. Mamma Elea har satt seg strategisk i midten et sted, der hun med myndig mammablikk har oversikt og kontroll over dem alle.

Drivkraft

– Da jeg satte unger til verden, ville jeg bidra. Å være aktive og delta i barnas aktiviteter er viktig. Vi blir kjent med masse folk og det gir oss mye tilbake. Kjerringa sier jeg er veldig sosial.

Tommy flirer skjevt og ser bort på Elea som nikker enig.

– Noen har ikke lyst til å være med, mange tror kanskje at det er for vanskelig å delta i styre og stell. Men jeg må vel ærlig innrømme at jeg liker å se at det skjer ting. Få ting til å hende.

Blikket søker tv-skjermen som viser glimt fra en fotballkamp. En, to, tre og Tommy er vekk fra denne verden.

– Jeg har vel en annen form for agenda.

Elea overtar når Tommy glipper.

– For meg er det sånn at når ingen andre orker, så får jeg vel bare stille opp. I alle fall når det gjelder fotballdelen. Elea ser på Serine som gjemmer seg litt sjenert bak henne.

– Jeg må, for at ungene overhodet skal få et tilbud. Det begynner med én sesong. Og så blir det en til. Og sånn går årene. For ungene sin del, hadde jeg gjerne sett at de hadde hatt en annen trener, men jeg er vel kanskje bedre enn ingenting.

Mamma som fotballtrener

– Er mamma en god trener?

– Eh…….

Serine smiler lurt, men tør ikke si noe.

– Det er lov å være ærlig.

Mamma Elea ser bort på yngstedatteren som hun både er mor og trener for.

– Pappa er mye bedre i fotball enn mamma. Mamma er en sånn kondisdame som kjører oss hardt.

Ordene kommer raskt og med en undertone av latter. Hun er ikke så sjenert som hun kan virke, Serine.

– Jeg er ikke så nøye med teknikken, bare kondisen sitter. Hvis vi skal øve på finter, må vi nok satse på å leie inn litt kompetanse.

Elea flirer sammen med de andre. Hun kjenner sine begrensninger.

Engasjerte foreldre

Annie er i midten av søskenflokken og spiller på Meløy Jenter.

– Jeg har alltid vært vant til at mamma og pappa stiller opp for oss. Det er på en måte en selvfølge. Annie ser bort på pappa Tommy.

– Enkelte foreldre føler kanskje ikke at de har kompetanse nok, og tør ikke. Uansett er det en masse flotte folk som gjør en god innsats for barna sine på mange arenaer.

Tommy er bestemt i stemmen. Fotballen på tv er byttet ut med reklame og vi har igjen kontakt.

– Jeg synes det er flott at de legger innsats i å følge oss opp, men jeg må vel ærlig innrømme at jeg er litt mer skeptisk når det gjelder mamma og fotballen.

Frida som selv er trener for småguttene på Neverdal og aktiv på Meløy Jenter, smiler og ser bort på moren med et ertende blikk.

– Noen ganger kan jeg bli litt irritert under kamper, som når mamma ber meg om å gjøre noe som jeg ikke er enig i. Jeg synes for å være ærlig at jeg vet bedre selv!

Frida dulter mamma lett i siden. Det er takhøyde for å si det man mener i huset på Nesset. Annie har hatt pappa som trener og mentor i mange år.

– Pappa er en flink trener. Vi er vant til hvordan han er, og hadde ikke visst hva vi skulle gjort på banen hvis ikke han hadde stått der og ropt ut ordre og vært engasjert. Han er litt pirkete og jeg tror han roper mer til oss enn de andre jentene. Det kan være både positivt og negativt.

– Der ble du fri for kveldsmat. Tommy ser på Annie med påtatt strengt blikk mens smilet kan anes inni den grå skjeggpryden.

Fotball hjemme

– Jeg blir forbannet når jeg ser landskamper. De er så dårlige. Tommy sliter med å se fotball hjemme.

– Når det gjelder landslaget er Tommy en grunnleggende pessimist. Det eneste jeg ser av fotball på tv er kamper med landslaget. Men mannen min er så negativ at det ødelegger alt.

Elea rister lettere overgitt på hodet og betrakter Tommy fra siden. Han nekter å møte blikket hennes.

– Jeg ser aldri fotball sammen med pappa i stua, da går jeg heller på loftet der det er fredeligere. Serine flirer og lener seg inn mot moren.

– Det er engasjementet. Det er så enkelt som det.

Tommy forklarer, og vi gjør vårt beste for å sette oss inn i Tommys fotballverden.

– Jeg bør sikkert be om unnskyldning til enkelte. Jeg roper litt høyt innimellom.

Trener Tommy ser litt beskjemmet ut, men bare litt.

– Tross alt har de veldig god akustikk enkelte steder. Så det høres jo ekstra godt når Tommy blir litt ivrig.

Elea liksomtrøster mannen sin. Det er hele tiden en undertone av spøk og ironi mellom de fire jentene og den ene mannen.

– Så har jeg vel et sterkt engasjement da, på både godt og vondt.

Tommy setter punktum for videre diskusjon. Case closed.

Turnering snart

Snart er tiden inne for vårens vakreste eventyr, den årlige Neverdalsturneringa.

– Den første gangen Tommy var med på å arrangere turnering var han borte hjemmefra i en uke. Jeg vet fremdeles ikke hva det var han surret med.

Elea husker tilbake til kalde og ensomme middager uten mannen sin.

– Jeg har alltid likt å ha kontroll, men de siste årene har jeg blitt flinkere til å delegere.

Han ser bort på Elea som nikker enig.

– Når det er turnering på Neverdal drar vi til første kamp og hjem når siste er ferdig.

Frida er vant til turneringshelg.

– Det eneste vi gjør hjemme er å sove.

Annie henger seg på søsterens betraktninger.

– Og jeg gleder meg masse. Serine flirer lykkelig, det er bare noen dager igjen.

Denne saken ble publisert i mai 2012. Status i dag er ifølge pappa Tommy:

– Han Tangstad har tatt fri. Jeg har begynt på pistolskyting. Ellers så har jeg ansvaret for korpset sin høstauksjon.. Jeg synes egentlig at det er litt godt og kunne senke skuldrene litt.

Døtrene Frida og Annie er begge bosatt i Oslo hvor de studerer henholdsvis ambulansefag og farmasi.

Yngstedatter Serine går sitt siste år på Ørnes ungdomsskole.