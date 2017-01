– Tenkt om vi kunne samle folket!

Ja, det var det han drømte om, sogneprest Leif Larsen, da han så den vakre meløykirka og hørte dens historie.

Idéen brakte han videre, og i 2013 så den aller første Kystmessa dagens lys. – Vi har hele veien hatt et glimrende samarbeid med folket på øya og ildsjelene bak Steinkaimarkedet. Å arrangere messe i kirka samme dag som markedet har vært en vinn- vinn situasjon, forteller Leif. Ved å invitere til en «gammeldags» kirkesøndag i historiens tegn har sognepresten fått langt flere enn øyfolket til å iføre seg kirkeklærne. Meløy kirke har aldri så mange folk i benkene som ved Kystmessa siste helga i juni. Den tradisjonen håper Leif kan videreføres.

Historisk sus

Sørsjyen og den gamle steinkaia står sentralt. For det var her de gikk i land, folket som skulle på gudstjeneste i fordums tid. I dette området ankrer båtene opp også i dag, med kirkefolk som skal på messe og på markedet som selger hjemmeproduserte varer, håndverk og tradisjonsmat fra små, enkle boder og naust. Oppslutningen omkring det lokale markedet har økte år for år, og flere utstillere og salgsboder har kommet til. Mange besøkende har tatt oppfordringa om å kle seg i klær fra gamle dager, og stemninga har hvert år hatt en touch av gammel tid. Uformell, lystig og med rikelig anledning til å slå av en prat med kjenninger.

Havet gir og tar

Kirka på Meløya ligger svært sentralt, midt i skipsleia. Denne posisjonen har gjort den kjent viden om, det var et høyreist og godt synlig landemerke for folk som kom sjøveien. – Kysten har vært et naturlig tema for prekene hvert år, for det er jo havet kystfolket har levd av, påpeker Leif. Det er også på havet mange har mistet sine kjære. Kontrastene er store, og «storm og stilla» er blitt et begrep som ikke bare gjelder været, men også kystfolkets liv. Mange fiskere kom aldri tilbake til øya si, og savnet for de etterlatte, som aldri fikk ei grav å gå, til må ha vært vondt å bære. Sognepresten er glad for at flere tradisjoner har rukket å befeste seg. Som at omkomne på havet minnes under messa, ved lystenning og bønn. Her har representanter for Redningsskøyta deltatt hvert eneste år, en fin og symbolsk gest. En tradisjon er det også blitt for bygdas folk å pynte kirka i maritimt preg; med fiskegarn, seilduk og duftende tørrfisk på hjell. På den måten får de besøkende kjenne kystens nerve med flere sanser idét de trår inn over dørstokken.