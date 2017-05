Ny teknologi skal gi full fiberdekning

Forutsetter kunder: - Glomfjord blir først ut i et kommersielt utbyggingsprosjekt, så her må framtidige kunder kjenne sin besøkelsestid! oppfordret trioen som sist uke informerte pressen om fiberplanene. Fra venstre kommunalsjef Merethe Skille, Styreleder i Meløy Energi AS Rolf-Inge Sleipnes og ordfører Sigurd Stormo. Foto: Anne Mette Meidelsen