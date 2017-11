Take me to …Kulturfabrikken!

7. oktober imponerte Meløy hornmusikk med musikalske venner sitt publikum i Meløy kirke.

I februar tar de årets Blowshow-oppsetning, «Take me to Church», over til fastlandet, nærmere bestemt til Kulturfabrikken. Under høstens oppsetning på øya gjorde 28 aktører sitt ytterste for å løftet taket på meløykatedralen med sin energi og spilleglede. Tar du turen til kulturfabrikken 3. februar, får du oppleve forestillinga igjen. Mer informasjon m arrangementet kommer, melder Kulturfabrikken på sin Facebook-side

