Synlige for skolebarna

I morgen starter skolen igjen, og med den slippes et stort antall elever ut i trafikken. Politiet følger opp med synlige patruljer langs veien.

– Ved skolestart retter vi alltid et ekstra fokus mot trafikksikkerhet. Vi skal være synlige for å sikre at bilførerne tar hensyn, sier betjentene Emil Hansen og Damir Feuche.

Kan ikke bedømme

Aktsom atferd i trafikken skal gjelde hver dag, året gjennom. Men især ved oppstarten av et nytt skoleår er mange barn uerfarne med trafikksituasjonen, og vil handle impulsivt. På grunn av den midlertidige situasjonen med skolesammenslåing, må svært mange av elever bruke buss til og fra skolen i nordbygda. Også i Søndre transporteres mange med buss. Uoversiktlige veikryss og sterk trafikk gjør at det hviler et ekstra ansvar på oss bilførere, som alltid må ha i bakholdet at et barn ikke klarer å bedømme trafikkbildet på samme måte som en voksen.

Kontroller

– Vi kommer til å ha både farts- og atferdskontroller for å sikre at bilistene har en kjøreatferd som er akseptabel, opplyser Hansen.

– Å kunne avpasse farten er sentralt. Selv om det er 30-sone i området, kan det i noen tilfeller være nødvendig å kjøre ned mot 20 kilometer i timen, der som forholdene tilsier det.

– Vi ser at det er forebyggende å være synlig i trafikkbildet, sier Feuche.

Bare på den lille stunda vi står i krysset ved Best-stasjonen på Ørnes, ser vi at bilistene slakker av når de kjører forbi den parkerte politibilen.

– Det er også viktig å snakke med barna om hvordan de skal forholde seg til trafikken. Gå aldri ut i veien, og vent til skolebussen har stoppet når du skal med. Bilbeltet skal alltid være på, og det er viktig at foreldrene parkerer på en tryggest mulig plass når de skal slippe av skolebarna som kjøres til skolen, avslutter betjentene.