Sveiser og satser, sammen

En ny og bedre oppskrift for nybygging og utbygging av havbruksanlegg. Det er dette Planleggeren, Produsenten og Kunden lager i Glomfjord nå. INVIS, Polarplast og Aminor.

– Jeg må være veldig nøyaktig, og det er viktig å sjekke både temperatur og trykk, sier plastsveiser Sven Martin Rendal.

Han og kollega Remi Kristensen jobber for fullt i Polarplasts lokaler i Glomfjord. I den lange verkstedhallen bak oss står to av de i alt 16 karene, 2 meter og 70 høye, som skal bli hjem for flekksteinbit hos Aminor i Æsvika på Halsa.

– Vi bruker to-tre dager på å lage et slikt kar – først bunnplata, så karet og så en kantlist på toppen for å stive av, forklarer 32-åringen.

Lite planlagt, ja

Verdifull produksjon i verkstedlokalene som tidligere var base for Bilfinger, altså. Polarplast er midt i store oppdrag for Marine Harvest og Aminor, etter å ha fått omstillingsstøtte fra Meløy for å etablere seg i Glomfjord.

– Og, vi har fått økonomisk støtte til et samarbeidsprosjekt, mellom oss, INVIS og Aminor, opplyser daglig leder Lasse Willumsen i Polarplast.

– Vi bruker Aminor-oppdraget til å ta produksjonsmåten av anlegg for oppdrett ett skritt videre.

– Før kjørte man en lastebil med noen deler ut på et anlegg, og så begynte man å bygge, illustrerer prosjektingeniør Bjørn-Wiggo Eriksen i INVIS.

– Ja, gjerne ut fra det sjefen hadde i hodet, og lite ble nedtegnet. Såpass tøft har man hatt det i havbruk helt til de siste årene – det har vært om å gjøre å gjøre å bruke minst mulig på planlegging før man produserte ferdig fisk, fortsetter Lasse.

Samarbeider ny løsning

Men ikke nå lenger. Samarbeidspartnerne utvikler en mal, en bedre metode, for nyetablering og utbygging av smoltanlegg. Allerede utprøvd hos Sundsfjord Smolt – nå tas dette videre. Aminor-samarbeidet skal bli en forbedret oppskrift, helt fra planlegging og tegninger til ferdig anlegg. Som kan brukes i Meløy og Gildeskål, ja, men også hvor som helst der oppdrag kan komme.

– INVIS bidrar med profesjonelle tegninger og 3D-modellering som er enkle å forstå, og så nøyaktige at rør og andre deler kan pre-fabrikeres i vårt verksted, forteller Polarplast-sjefen.

– Dessuten trykker vi viktig informasjon fra tegningene inn på de ulike delene, hva de er og inneholder, slik at man vet dette for ettertiden.

Ombygging eller utbygging av havbruksanlegg kan nemlig bli unødvendig komplisert. Tegningsgrunnlaget er for dårlig, de færreste vet sikkert om hva som er hvor. Kan bli kostbart.

– Sparer enormt

– Aminor skal bygge ut kraftig. Jeg kjenner INVIS godt fra før, og når Meløy Utvikling hjelper oss til å bruke så store ressurser i planleggingen, vet jeg at vi sparer oss for enormt med feilnavigering senere, sier Willy Sandaa.

Han er daglig leier i Aminor, som han eier sammen med 20 andre, blant andre største eier Meløy Kapital, som har Meløy kommune som hovedeier. 18 millioner er investert, og neste år skal de første 80 tonnene med flekksteinbit slaktes.

– Det er veldig spesielt at vi har både Polarplast og INVIS så nært oss, og vegg i vegg her i Glomfjord. Norge har bare noen få store på kar-produksjon, og jeg fikk beskjed om flere års ventetid. Og bare transporten sørfra ville kanskje kostet nesten det samme som å få dem laget her, sier oppdrett-gründeren fornøyd.

De 16 nye karene skal inn i en såkalt påveksthall. Før nyttår er grunnmuren klar for nok et nybygg på 1.000 kvadrat. I alt skal 60 nye millioner investeres i årene til full produksjon i 2020.