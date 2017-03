Suksess-eksempelet Polarplast

Omstillingsarbeidet bidrar til at Meløy har langt flere bedriftsetableringer enn før. Vinterens beste eksempel er Polarplast, som med støtte fra Meløy Utvikling KF har etablert seg i Glomfjord. Ordrebøkene er stappfulle for Inndyr-bedriften som vokser raskt sammen med sine kunder i havbruksnæringa.

Du har sikkert fått det med deg: få bedrifter er mer i vinden i vinter enn Polarplast. Etablert 2013, passerer straks 15 ansatte og vokser raskt mot 20. Allerede med aktivitet i Stavanger, Steigen og Glomfjord, og selvsagt Inndyr, der hovedbasen fortsatt er.

– Oppdrettsnæringa er spådd en dobling i aktivitet de neste 10 årene, og nå ses det på løsninger for å produsere matfisk på land. Så ja, jeg tror vi kommer til å nærmest drukne i arbeid de neste årene! sier en fornøyd Lasse Willumsen, daglig leder og eier av en femdel av selskapet.

Ypperlig i Glomfjord

Det er fra i vinter at plastsveisebedriften har plassert et nytt tyngdepunkt for sin raskt voksende virksomhet: Glomfjord. Og Meløy Utvikling har bidratt. Med et tilskudd på 350.000 kroner fra omstillingsstyret har Lasse og hans menn nemlig etablert base i verkstedhallene som Bilfinger nylig flyttet ut av.

– Vi har fått et stort oppdrag fra Marine Harvest på plastsveising i fire av karene deres, og satser på å få fire til. Dette er den direkte bakgrunnen for etableringen her, sier Lasse og hans nestkommanderende Kim Adolfsen til Ny Næring.

– På Inndyr jobber vi med flere prosjekter for Gifas. I Glomfjord har vi allerede deltatt i byggingen av det nye ventilhuset til Yara, men har også hatt samtaler med Norwegian Crystals og ToCircle. Så, Glomfjord er et ypperlig sted for oss nå.

Bindal neste

Sterkt behov for lokal kompetanse på plast og plastsveising. Dette var utgangspunktet da Kjell ‘Gigante Havbruk’ Lorentzen og Tor-Arne Gransjøen (daglig leder i Sundsfjord Smolt, red. anm.) etablerte Polarplast på Øya på Inndyr i 2013. Siden da er årsomsetningen doblet to ganger, fra 4,2 til 8,9 i 2014-15 og så til omlag 16 millioner i fjor. Denne vinterens nyheter er for det første at Polarplast, sammen med de andre eierne i nyetablerte Gildeskål Marine Center, har kjøpt det tidligere administrasjonsbygget til Sjøfossen Energi på Inndyr. Og ikke minst: etableringen i Glomfjord.

– Et langt verksted som dette gir plass til en lang produksjonslinje – perfekt for oss. Men nå skal vi også satse flere steder, for eksempel i Bindal, tett på havbruksaktiviteten på Sør-Helgeland. Allerede har vi hatt en mann i Stavanger, og ansetter nå en mann i Steigen, i forbindelse med oppbyggingen til Cermaq, ramser Lasse opp.

Jobber desentralisert

Fire av staben har base ved Glomfjord-avdelingen, men totalt står 14 på lønningslistene, inkludert to lærlinger. Dette tallet er trolig 17 fra i sommer. Og ja, spesialiteten er plastsveising med materialet polyetylen, men

– I staben har vi folk med veldig ulik bakgrunn – jeg er for eksempel blikkenslager – så vi jobber også med aluminium og stål, forklarer Kim Adolfsen, som vi tidligere kjenner fra Ørnes Blikk.

– Og vi etablerer oss der oppdragene våre er og gir stor tillit til de vi ansetter – slik holder vi også reisekostnadene nede, forklarer Lasse.

– I Glomfjord er vi tett på smoltanlegg i Sundsfjord, Glomfjord og Reppen, og vi håper på nye anlegg. Forhåpentligvis blir Aminor på Halsa også en kunde, så nå ser for oss å vokse sammen med havbruksnæringa, slår han fast.