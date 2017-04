Stor ombygging, stor investering

Våren i Cargill-fabrikken på Halsa preges av stor-ombygging og den største investeringen på mange år. Hensikt: bedre kvalitet, bedre kostnadsbilde og bedre forhold for staben i produksjonen.

Ikke siden den store kapasitetsutvidelsen i 2012 er det investert større. Og stor-utskiftingen av utstyr skjer samtidig som driften må gå som normalt – dermed går staben nå 5-skift istedenfor vanligvis 3-skift. For å ta unna volumene med bare én linje. Fram til midten av juni stoppes nemlig den andre produksjonslinja for omfattende ombygging.

– Når dette arbeidet er ferdig, vil det gi forbedringer på flere ting. Mer effektiv produksjon, enda bedre kvalitet, og for staben betyr dette enklere renhold og orden – som er vesentlig, for vi lager jo mat, forklarer de sentrale lederne Herulf Olsen, Per Olav Olsen og Robin Dahl til Ny Næring.

– For siden systemet rundt coaterne nå blir helt lukket, blir det mindre damp og støv. Altså bedre miljø i fabrikken.

Investerer 30 mill.

Vi kommer tilbake til hva en coater er. Det er uansett full gass fra 18. april i prosjektet der enkelt-utstyr med opptil fem tonns tyngde skal demonteres og løftes ut over tak. 15-20 personer fra flere leverandører skal rive, flytte, installere rørsystemer, gjøre det elektriske og få på plass nytt produksjonsutstyr. Halsa Bygg, Halsa Sveiseverksted og Håkon Sveis og Industriarbeid er de lokale leverandørene som blir sentrale.

– Vi er fantastisk fornøyd med den investeringen som Cargill nå gjør! Å øke volumet er ikke hovedmotivet, men dette får en effekt på både hygiene og kvalitet.

Herulf Olsen

– Inkludert noen småprosjekter som går på skånsom behandling av sluttproduktet, beveger investeringen seg mot 30 millioner kroner, opplyser konstituert fabrikksjef Herulf Olsen.

– Vi er fantastisk fornøyd med den investeringen som Cargill nå gjør. Å øke volumet er ikke hovedmotivet, for markedet er litt mettet akkurat nå. Men, dette får en effekt på både hygiene og kvalitet.

Overmoden for bytte

Coateren, ja. Det er i dette viktige prosesstrinnet at hovedmengden fett dras inn i pelletsen, ved bruk av vakuum. På den første av de to produksjonslinjene er nettopp coateren blitt en stygg flaskehals.

– Den har vært klar for utskifting lenge. Vi har for eksempel ikke kunnet gjøre alle tilsetningene i produksjonen som vi ønsket, og dermed har denne coateren indirekte sin del av skylda for de kvalitetsproblemene vi har hatt, forklarer Robin.

– …den har gitt oss unødvendig høye råvarekostnader, og med utskiftingene får vi en tryggere og mer stabil prosess. Kostnadsforbedringer, fortsetter Herulf.

Forberedelsene til prosjektstart har pågått ettpar uker, og hele prosjektet må være ferdig før høysesongen setter inn fra juli.

Kvalitet og trygghet

Fordi produksjonen skal gå som normalt underveis, er staben mest mulig ‘skjermet’ fra det store vedlikeholdsprosjektet. Nåja, bedriftens hms-koordinator Natalia Vatsvåg, vedlikeholdsleder Børge Ringøy og konstituert fabrikksjef Olsen følger arbeidet tett, og ikke minst prosessansvarlig Per Olav Olsen. Robin Dahl er også hentet inn igjen til Halsa. Siden han fratrådte som lokal fabrikksjef sommeren 2011, har han jobbet med prosessforbedringer i hele EWOS-systemet.

– Slik markedet er i dag, er det bare enda mer vesentlig å produsere på en måte som gjør at kundene er fornøyd til enhver tid. At vi gjennomfører dette store prosjektet dreier seg om å få en enda bedre ferdigvare, og slik trygger denne investeringen også de arbeidsplassene vi har, understreker Robin og Herulf.