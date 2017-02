Stikkord: samhold. Og trivsel.

– Vi er såpass mange timer på jobb i løpet av et år, at når vi er her, da skal vi trives! storsmiler den nye Bilfinger-sjefen.

Så skal vi ikke avkreve han en rekordtidlig ‘programerklæring’. Men, hans ord ved tiltredelsen som Bilfinger-sjef, de er vanskelig å ikke støtte:

– Det er et tøft marked der ute, der andre står klar til å overta hvis vi ikke leverer. Da er det viktig å stå sammen for å lykkes, og dette er drivkraften min: samhold, og å tenke positivt, fastslår Fred Inge Kristensen.

Lengtet hjem

Vi stiller til vårt første intervju med nysjefen ved Meløys nest største private arbeidsplass. Verksted- og vedlikeholdsbedriften Bilfinger har 75 ansatte i Glomfjord Industripark, og Fred Inge overtar fra i dag, 1. februar, som daglig leder etter Tor Arne Fagerli. Førsteinntrykket er til dels utmerket – fast håndtrykk, fast i blikket, bredt smil.

– Jeg har lengtet sååå lenge etter å kunne flytte hjem til Meløy! Nå er ungene voksne, og det var nesten ikke til å tro: min svenske samboer forelsket seg totalt i Vassdalsvik – hun krevde rett og slett at vi skulle flytte nordover!

– Men jeg fikk nok av alle flyreisene sørover, så da denne jobben «ramlet ned», så søkte jeg. For nå har jeg landet – nå er jeg kommet hjem, for godt.

…til Vassdalsvik

– Hva visste du om Bilfinger fra før?

– Jeg har vært borti dem i forbindelse med andre jobber, og vet at de er veldig proffe i det de gjør, men ellers ingenting! Jeg hadde aldri trodd at det skulle dukke opp en slik mulighet for meg, men dette er jeg veldig fornøyd med.

– Du har reist mye og til mange land sålangt i din yrkeskarriere. Klarer du å slå deg til ro?

– Å, ja, ingen fare. Jeg har i alle år savnet havet og fjellene – jeg elsker fiske og friluftsliv – og har jo i mange år brukt mye tid i Vassdalsvik.

Fred Inge kjøpte for 5-6 år siden sine slektninger ut av brygga i Vassdalsvik, og har brukt betydelig med tid og penger for å sette den i stand. Her driver han og Helen i dag reiselivsbedriften Vassdalsvik Sea Lodge.

Freds første bud

– Her hos Bilfinger er første bud å gjøre en så god jobb for hovedkunde Yara at vi får fornyet langtidskontrakten med dem, understreker Fred Inge.

Han kommer til en bedrift som fortsatt er inne i sin nokså langvarige flytteprosess over i nye og moderne lokaler i industriparken.

– Ellers så er det én ting som gjelder der ute, og det er å være proffe og ha et godt renommé. Det vi lover, dét skal vi holde!