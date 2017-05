Steinjobb må gjøres

Omdømmet skal styrkes og turiststrømmen økes. Men da må en viktig sti utbedres.

Gjennomsnittseuropeeren vil slite, gamle og svake har ingen mulighet. Hva vi snakker om? Jo, utfordringen å ta seg opp til utkikkspunktet ved Meløys perle – den mest lavtliggende isbreen på Europas fastland. Nå skal Meløy kommune, Meløy Utvikling KF og Svartisen AS bidra til å utvikle, men…..

Må tilrettelegges bedre

– Det er bra det ikke kommer flere turister enn det faktisk gjør. For stien er for dårlig tilrettelagt, og man har ikke toaletter, fastslår Geirr Vettre.

Nasjonalt og internasjonalt kjent for selskapet sitt, Stibyggjaren, konkluderer han etter befaringen ved Engenbreen for to uker siden.

– Men potensialet er enormt, og med den veksten vi ser i besøket til Lofoten og Helgeland, er det viktig å være i forkant – ikke komme med nødløsninger i etterkant. Nå skal jeg komme med et kostnadsoverslag, og så kan man jobbe med finansieringen, forklarer Vettre.

Altså å hogge og legge lokal stein, bygge trapper, vannrenner, bolter i glatte berg. Prosjekt turiststi opp mot bretunga vil raskt beløpe seg til over millionen.

Skal skaffe midler

Stibyggjaren engasjerer sherpaer bosatt i dalen under Mount Everest i Nepal, til stibygging og steinlegging i Norge og andre land. Trolltunga, Kjærag, Gaustatoppen – Geirr Vettre og sherpaene har vært med. I sommer har han åtte mann på et prosjekt i Mosjøen, åtte på Prekestolen og seks på Ulriken i Bergen. Og nå kanskje Meløy.

– Måten å organisere dette på er å etablere en venneforening. Så søker midler fra ulike instanser – i Mosjøen har man skaffet 2,5 millioner det siste året. Nå skal jeg hjelpe med å få dette arbeidet i gang, opplyser Geirr.

Vil være i forkant

– Merkevaren bygges av de som har vært der, og det de sprer i sosiale medier. Da er det viktig å være i forkant og tilrettelegge bedre, for å gi en best mulig opplevelse, mener Espen Maruhn i Meløy Utvikling KF om prosjektet.

Han slår fast at tilrettelegging ved Svartisen er noe av det viktigste man kan gjøre for reiselivet i Meløy, og håper også på en framtidig sti opp til Tåkeheimen og i retning Helgelandsbukken.