Spent Herulf på prøve

Han synes det er spennende å prøve fabrikksjef-jobben. Og ser ikke bort fra at han vil søke jobben permanent.

– Hadde dette vært for 1 ½ år siden, ville det vært helt uaktuelt på grunn av helseproblemene jeg hadde.

– Men, jeg har jo prøvd litt av hvert gjennom årene, og er vant til å lede folk. Så nå takket jeg ja til dette, og så får jeg se om jeg blir søker til stillingen når den lyses ut i vår, smiler Herulf Olsen.

Spennende med helsa

53-åringen er i ferd med å bli varm i stolen som han på kort varsel overtok 13. januar. Steffen Kildal valgte på nyåret å flytte etter sin familie til Jørpeland, etter nær fem år som fabrikksjef på Halsa.

– Det er selvsagt spennende. Nå har jeg sagt ja til å være konstituert noen måneder, og stillingen skal lyses ut. Men ser jeg at jeg liker dette, og at helsa mi tillater å stå i en slik jobb, så kan det jo tenkes at jeg selv også søker på jobben permanent.

Herulf har vært produksjonsleder i fiskefôr-fabrikken siden han 1. oktober 2014 kom til bedriften, etter 25 år hos Yara i Glomfjord.

– De viktigste utfordringene våre nå? En stram oppfølging på kvaliteten, at vi klarer å holde den på det nivået vi er nå. Og så er det kostnadene – å være sta på å holde de budsjettene vi har!

Personalmannen

Herulf fra Lavangen i Troms kom til Meløy i mai 1988, til jobb som automatiker i instrumentavdelingen hos Hydro Agri. Senere ble han både driftskoordinator i fullgjødselfabrikken, vedlikeholdskoordinator og i et drøyt år vedlikeholdssjef hos REC Wafer Multi, før han tilbake i Yara fikk samme stilling der. I årene før han kom til Halsa i 2014, var Herulf driftssjef i PKL-avsnittet av gjødselproduksjonen.

– Du vet, jeg kan være fæl til å prate, hehe.

– Så, jeg har alltid sagt om meg selv at jeg vel er personalmann mer enn noe annet. Det å omgås folk, det å prate med folk, og lede dem, det tror jeg at jeg får bra til, svarer han på spørsmålet om beste og sterkeste egenskaper, nå som han har tatt topplederjobben hos Cargill på Halsa, der han selv også bor.

Helsa bestemmer

– Helseproblemer?

– Ja, jeg er frisk og rask nå, men etter det som skjedde er jeg mer forsiktig med hva jeg hiver meg til med, innrømmer Herulf.

Tilstanden hans for snart to år siden ble avdekket som betennelse i bukspyttkertelen, og det som etter hvert viste seg å være kreft i tolvfingertarmen. Omfattende operasjon og fjerning av indre organer fulgte, og lang tid for å komme til hektene.

– Nå skal jeg prøve ut om det går greit å være fabrikksjef, og dersom ja, kan det hende jeg søker stillingen. Og er det ikke forenlig med helsa, er det bedre at jeg blir der jeg er, altså i jobben som produksjonsleder.