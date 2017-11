Gildeskål kommune er blant landets fem kommuner som sender ut flest elektroniske brev per innbygger.

En foreløpig oversikt for 2017 viser at kommunen har sendt litt i overkant av 3 elektroniske brev til hver av innbyggerne – til sammen over 6000 brev.

I følge KS er gevinsten per forsendelse drøyt fire tikroner, dersom man regner både tid og penger. Det betyr at driften er effektivisert for minst 240.000 kroner så langt i år.