Også denne sommeren er Meløy bibliotek med på lesekampanjen «Sommerles» for alle barn fra 1. – 7. klasse. Kampanjen har i flere år være en suksess, og i fjor deltok over 31 000 barn over hele landet. Målet med kampanjen er å motivere barn til å lese også i sommerferien, og dermed holde ved like leseferdighetene gjennom en lang sommerferie. Kampanjen foregår i tidsrommet 1. juni til 31. august, og de som ønsker å være med registrerer seg digitalt på sommerles.no.

