Søkertall som sa…..KAKE!

– Jipppi! Vi klarte det! smilespiser rekrutteringslaget ved Meløy videregående skole i Glomfjord. Den gav nemlig resultater, vinterens stor-innsats for bedre søkertall til kjemiprosess-linja.

De kan med god samvittighet feire med kake, de du ser rundt bordet på bildet. Og: gi hverandre et solid klapp på skulderen. For det som var bekymring i februar, ble til lettede smil og latter i mars.

– Ja, dette var utrolig gledelig og viser at det hjelper å mobilisere. Her er det mange som har jobba bra! smiler studierektor Kjetil Fagervik ved Meløy videregående skole i Glomfjord.

På oppdrag fra fotografen jafser han kake sammen med kollega Ingebjørg S. Bjørklund og elev Maja Eriksen. De feirer tallenes tale. Altså søkertallene til fylkets videregående skoler, som ble gjort kjent i forrige måned.

– Til Glomfjord fikk vi 35 søkere til førsteåret, altså vg1. Dette er 15 flere enn året før. Dermed kan vi forvente at vi fra neste sommer får to solide klasser i kjemiprosess, der hvor vi fra i sommer bare har én, forklarer Kjetil.

– I såfall er vi på god vei til å snu det som har vært en svært negativ trend de siste årene, og vi er med dette den tredje største skolen i Nordland på søkere til førsteåret på TIP.

Kjemi-bekymret

Kjemiprosess er bekymringen. For han og skolen, som i en årrekke har hatt et sterkt renommé fra å levere svært dyktige elever til læreplasser. Og for Opplæringskontoret, MBS, som er vant med 100 prosent formidling av elever til lærling-kontrakt. Også lokale bedrifter som Yara og Cargill har vært bekymret, siden de ønsker å rekruttere lokal kvalitet.

– Den beste utdanningen av folk er den løsningen vi har med to års skole i Glomfjord og så to år som lærling hos oss, sa Yara-fabrikksjef Arve Jordal da han besøkte den videregående skolen sammen med Ny Næring i februar.



Han og elevene mente at bølgedalen innenfor olje- og offshore har skapt et alvorlig feilbilde. Unge nordmenn og deres foreldre tror det betyr usikker jobb-framtid å satse på industrifagene. Dermed har søkingen til kjemiprosesslinja i Glomfjord tørket inn siden 2014. 30 elever og to fulle klasser på hvert av de to trinnene har snudd til bare 7 elever i årets førsteårskull. På grunn av et feilbilde, både til lands og til vanns.

Nord-optimisme nå

– Dessuten er det så mange andre muligheter enn i olje og gass, understreker kjemiprosess-elev Maja Eriksen.

– Jeg skal for eksempel til Borregaard, som er en kjempesolid bedrift i Sarpsborg. Yara er heller ikke olje og gass, og Statoil tar forresten inn like mange lærlinger som de har gjort, sier hun.

Faglærer Trond Fagerli fortsetter – han har selv offshorebakgrunn før lederjobb i industriparken og så til videregående skole:

– Det har bestandig vært sånn i olja – hvert 5. eller 6. år kommer det en nedgang før det svinger opp igjen. Og nå er det kjempestor optimisme igjen – Nord-Norge vil rett og slett slite med å få tak i nok hender, med de utbyggingene som skal gjøres.

Det er denne optimismen de ønsker skal spre seg, heller en feilbildet som de siste to årene har ført til at søkertallene på kjemiprosess har falt som stein og truet linjens framtid i Glomfjord.

Flere ville komme

Våre venner rundt bordet har brukt vinteren til å profilere Meløy-metoden for nært samarbeid mellom skole, opplæringskontor og bedriftene. I ryggen har de meget gode attester fra solide, norske industriselskaper som Norske Skog, Borregaard, Elkem, Norcem, Cargill og Yara. De har vært på yrkesmesser i sør og nord, de har besøkt skoleklasser i Salten, laget egen brosjyre og Facebook-side og busset Bodø-elever til Meløy.

– Vi elever tok dem med på guidet tur i Glomfjord og viste dem alpinsenteret og bassenget og sentrum med butikkene, og var på fjellet. Vi var ærlige på alt, både positivt og negativt, og de var overrasket. Fler av dem sa de ville søke seg hit, forteller Maja.

– Det er viktig at vi fortsetter dette arbeidet de neste årene – reiser rundt. For de lokale ungdomskullene blir jo ikke større med årene, sier faglærer Anita Karlsson.

Gjør som familien

For Maja Eriksen er det en skikkelig familie-ting å velge seg industri-jobb. Til tross for dysleksi-utfordringer møter hun våren med glitrende vitnemål og læreplass i boks, og nå takker hun flinke faglærere.

– Jeg ble glad da søkertallene kom. Det ville vært trist hvis en så bra linje skulle dø fordi elevene ikke skjønte hvor bra den var! smiler Maja.

Selv er hun hun klar for å motta sitt strålende vitnemål med rikelig toppkarakterer. Og klar for nye eventyr med spennende læreplass hos Borregaard i Sarpsborg. Altså en karriere i industrien – som resten av slekta!

– Heldigvis skjønte foreldrene mine hvor god denne skolen er, og støttet meg i valgene mine, sier 18-åringen.

Hun er datter av INVIS-gründer Bjørn Wiggo, niese av Frank Robert – Yaras produksjonssjef i Glomfjord, og søster av Malin, som i dag er nestleder i prosessen hos Coca Cola på Lørenskog.

Fikk viktig hjelp

– Dysleksien gjorde at jeg fikk dårlige karakterer i grunnskolen. Men her fikk jeg ‘tegne’ prøvene, og lærerne har hjulpet meg masse. Jeg syntes ikke jeg kunne noenting da jeg begynte her, men når jeg ser tilbake på alt jeg har lært, så….…wow! utbryter Maja, og snakker i vei om syrer, baser, reaksjonslikninger og termodynamikk i varmevekslere.

– Jeg har alltid likt matte, men det er først nå at jeg har skjønt hvorfor det er så viktig å kunne, for eksempel for å vite hvor mye trykk en pumpe må ha for å drive et anlegg, forklarer hun.

Allerede har hun fått flere tilbud om læreplass når hun er ferdig på kjemiprosess-linja i sommer. Men har valgte Borregaards bioraffineri 7 mil sør for Oslo.

Flytter sørover

Maja går altså industriveien, i likhet med sin far og storesøster. I Sarpsborgs hjørnesteinsbedrift møter hun mange kjente. Preben Werningsen, Ida Werningsen, Ingrid Svendsgård og Maiken Myrvang har alle opprinnelse fra Meløy og jobber i den samme prosessindustri-bedriften.

– Borregaard er en veldig spennende og seriøs – jeg liker verdiene deres. Og jeg har lyst til å flytte litt på meg og komme nærmere søsteren min, forklarer Maja.

– Egentlig ville jeg bli laborant, men så ble jeg så glad i prosessfagene! Å jobbe med dette er et stort ansvar – du må vite hva du gjør hele tiden, og være skjerpet.