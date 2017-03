En skikkelig ingeniør-prøve

Han avslutter fem års krevende ingeniørutdanning med bachelor-oppgave som har tema hentet fra Yara. Samtidig har Harald Martinussen i INVIS akkurat opplevd sitt aller mest spennende oppdrag….for Yara!

Begerverket strekker seg helt fra nede i gruben (?) og 35 meter opp til her vi står på silotoppen. Og siktene – de er 8 ½ meter brede og tre meter dype. Ja, det er store dimensjoner han jobber med, INVIS-ingeniøren, men feilmarginene han har, de er lik null.

– Det er mye som skal stemme sammen slik at det blir lett å drifte og vedlikeholde etterpå. Layouten i anlegget, plasseringen i forhold til bærende konstruksjoner, fall på rørene…

– Dette er helt klart det mest spennende oppdraget jeg har hatt! smiler Harald Martinussen.

Gruble-oppdrag

Når han viser oss installasjonene oppe i silotoppen i Yaras gjødselfabrikk, er det som engineeringselskapet INVIS sin betrodde mann på et stort og viktig oppdrag. Men dessuten: Harald er i ferd med å avslutte ingeniørutdanningen sin, og bacheloroppgaven, den skriver han for nettopp Yara. Snakker om virkelighetsnær utdanning!

– Silotoppen-prosjektet har vært intensivt over ganske lang tid, og jeg har hatt tid til å gruble, kverne på løsninger og få innspill fra Yara-staben. Et veldig spennende og utfordrende oppdrag for meg, slår den sympatiske ingeniøren fast.

INVIS-gründer Bjørn-Wiggo Eriksen har vært prosjektleder for ombyggingen, med Jonny Pedersen og Kurt Johansen som sentrale medspillere i Yara-staben.

Fordel kunden

Prosjektet er stort, men bare det ene av mange som samlet skal sette PKL-avsnittet i stand til å håndtere den kommende produksjonsøkningen på om lag 20 prosent. Yara jakter på og fjerner flaskehalser i syrefabrikken, fullgjødselfabrikken og PKL for å kunne passere en total årsproduksjon på over 900.000 tonn i løpet av de neste 2-3 årene. I flere av prosjektene henter Yara-ledelsen inn INVIS med deres spesialutstyr og -kompetanse på industriskanning, 3D-modellering og visualisering.

– Alle hos oss har fagbrev i ulike fag i tillegg til ingeniørutdanning, og dette ser kundene våre verdi i. For Yara er det veldig effektivt at prosjektlederen og den utførende ingeniøren sitter i samme lokale, mener Bjørn Wiggo.

Selv jobbet han i og for gjødselfabrikken som mekaniker fra midt på 1980-tallet, og etter ingeniørutdanningen fra 1998 til 2002 etablerte han den innovative engineeringbedriften INVIS.

Lettere å skjønne

Harald har vært INVIS-mann siden høsten 2013, og silotoppen er hans største utfordring. Et helt nytt begerverk skal på plass – det loddrette samlebåndet med alle sine ‘bøtter’ som løfter ferdig gjødsel opp til sikten, den som tar bort klumper og støv før verdifull last går videre til pakking.

– Dette har vært en flaskehals, og nå skal kapasiteten pr. time økes fra 100 til 250 tonn. Og det blir mindre vibrasjon, lettere vedlikehold, forklarer Harald.

– Når de som jobber med drift og vedlikehold for Yara ser 3D-modellene våre og kan ‘fly’ gjennom rommet, så blir det lettere å forstå hvordan ting skal fungere. Og skanningene er korrekt ned til millimeteren, mer nøyaktige enn tradisjonelle tegninger.

Harald Marthinussen

32 år, oppvokst på Tangstad i Vestvågøy, og tok utdanning i mekaniske/elektromagnetiske fag før han i 2002 kom til Glomfjord som lærling hos daværende ScanWafer. Operatør, senere områdeleder på wafersagene hos ScanWafer/REC Wafer Multi, og var med til Mono-fabrikken stengte i juni 2012. Bygningsarbeider i Bilfinger 2012-13, deretter fast jobb i INVIS. Ferdigstiller i sommer sin bacheloroppgave etter fem år i ingeniørutdanningen som er delvis finansiert av Meløy Utvikling KF. Harald er gift med Mary og har tre barn på 7, 4 og 1 år.