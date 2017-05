Vil skape mer Meløy-stolthet

* Skal lære av Bodø og Rauma

* 3-årig satsing: stolthet, attraktivitet

* Befolkningsnedgangen skal stoppes

– All kraften som vi ser i bygdene i dag, den må også dra sammen for å styrke Meløy. Hvis alle skal tenke bare på sin krets, da får vi det ikke til!

En tydelig beskjed innledningsvis, fra lederen for satsingen som nå skal rulles ut over en treårsperiode og knytte til seg egen prosjektleder. Liv Toril Pettersen koordinerer forarbeidet til Meløys ‘omdømme- og attraktivitetsprosjekt’.

– Vi trenger et bedre navn, smiler hun.

– Tidligere ble det kalt bolyst-prosjektet. Men dette favner bredere, og mange bygder har dessuten egne bolyst-prosjekter, som vi også ønsker å støtte, forklarer hun.

Leter finansiering

Som Bodø har sitt ‘Bodø i vinden’, ønsker også Meløy å satse mer for å bli mer attraktivt som bosted, å besøke og for å etablere bedrift. Forprosjektet er gjennomført – nå venter et hovedprosjekt på tre år, med egen prosjektleder.

– Finansieringen er ikke klar. Riktignok har vi fått 300.000 kroner fra fylket, og i næringslivet er Yara med. Men vi er avhengig av omstillingsmidler, tilskudd fra SpareBank1 sitt gavefond og at flere bedrifter skal si ja til å være med, sier Liv Toril.

Hun har ledet prosjektgruppen der Hanne Barvik og Kjell Holdal fra Meløy kommune, og Espen Maruhn fra Meløy Utvikling KF, også har deltatt.

Trenger indremedisin

Sterkt næringsliv, stolt industrihistorie, spektakulære naturopplevelser – Meløy har mye å være stolt av. Men: folketallet går ned, og dette går direkte ut over kommuneøkonomien.

– Det blir stadig tøffere å tiltrekke seg ung og kompetent arbeidskraft – vi fikk ikke økt bosetting da REC var på topp, heller. Målet er å stabilisere folketallet, og det er ikke nok å finne et slagord – det må følges opp med strategier og handlinger, mener Liv Toril, som også er leder i Meløy Næringsforum.

– Vi har vært i krise, nå vil det være god indremedisin å vise fram alt det positive og skape enda større stolthet for Meløy. Da trenger vi et slikt prosjekt, fastslår hun.

Bodø fikk det til

2005: Bodøs næringsliv er misfornøyd med byens omdømme. Vil rekruttere bedre, vokse mer. ‘Bodø i vinden’.

– ‘Bodø i vinden’ dreide seg fra første stund om omdømmebygging og rekruttering, ikke reiseliv. Og: skape stolthet, både blant bodøværinger og folk i Salten, forklarer Jannike Ramsvik (39).

Bodø kommunes prosjektleder for ‘Bodø i vinden’ oppsummerer de 12 årene, fra opptrykking av flagg, brevpapir og konferansemapper, via store annonsekampanjer i aviser og magasiner, til ‘skiftet’ i 2015. Da ble nemlig ‘Bodø i vinden’ for alvor et digitalt prosjekt, med systematisk bruk av sosiale medier. Daglige drypp av innholdsmarkedsføring – vanlige folks historier. Skapte nærhet og dialog.

– Om vi har lyktes? En spørreundersøkelse i mai i fjor fortalte oss at vi var litt i mål – folk er stolte av Bodø og byen har ikke et negativt omdømme. Hva ‘Bodø i vinden’ har betydd for befolkningsvekst er umulig å si, men vi får faktisk tilsendt CV-er direkte – fra folk som vil flytte hit og er ute etter jobb, sier Jannike.

1. juni 2016 kåret regjeringen Bodø til Norges mest attraktive by. ‘For sin sentrumsutvikling, og for prosjektet ‘Ny by – ny flyplass. Bodø ser muligheter der andre ser begrensninger’, sa juryen og kommunalminister Sanner.

– Rådene til Meløy må bli: 1. Alt som lages og gjøres må fungere digitalt – i 2017 er dét åpenbart. 2. Hør godt på hva andre har gjort – Rauma og Bodø er eksempler. 3. Vær sikre på at det dere tar fatt på, dét er de fleste omforent om – både folk flest, foreninger og næringslivet.

Rauma fikk det til

2003: Raumas folketall går ned, noe må gjøres. Visjonen ‘Verdens beste kommune for naturglade mennesker’ vedtas.

– Vi ville finne ut hva befolkningen er stolt av og identifiserer seg med. Vi samlet oss bak den nye visjonen, og troen på at dette kunne snu den negative utviklingen, forteller daglig leder Solveig Brøste Sletta (59) i Nordveggen AS på Åndalsnes.

‘Verdens beste kommune for naturglade mennesker’ ligger altså i Romsdal, og har unektelig noe av det nordmenn flest kjenner best som mektig og stolt norsk natur. Koordinert av kommunens og næringslivets selskap Nordveggen AS, har Rauma rendyrket. Skilting, merking, turmålkonkurranser, bruk av naturen i skolen, visjonen visualisert i kommunens dokumenter, profilering av foreninger og stillingsutlysninger fra næringslivet. Norsk Tindesenter er etablert, likeså Raumarock og Norsk Fjellfestival.

– I 2003 hadde kommunen 7.300 innbyggere – i dag 7.500. Vi har jobbet gjennom alle år for å fylle visjonen med innhold, og har laget et eget hefte med alt vi har gjort, forklarer Solveig.

– Rådene til Meløy må bli: 1. Involvér flest mulig! Alle skal være stolt av det man velger, men protester og uenighet vil komme. 2. Finn det unike ved Meløy, altså ikke det selvsagte, men det helt spesielle. 3. Kanskje ta utgangspunkt i ordet ‘kraft’, som kan speile både historie og folk – dette fascinerer meg litt. 4. Tenk langsiktig, aog at arbeidet hele tiden trenger påfyll.