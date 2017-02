SISTE: Regjeringen har bestemt seg!

På en pressekonferanse i dag tidlig annonserte regjeringen og samarbeidspartiene at de er blitt enige om en avtale der antallet kommuner reduseres fra til 428 til 358. Det betyr at nesten 1/3 av innbyggerne i Norge kan komme til å bo i en ny kommune framover, at 13 kommuner blir sammenslått mot sin vilje og at antall fylker halveres.

Nordland vil gå fra 44 til 40 kommuner, og de tre nordligste fylkene skal bli to regioner. Hvor grensen skal gå, er ikke bestemt ennå.

Reformen som skal ha virkning fra 1. januar 2020 er ikke ferdig diskutert, men allerede er reaksjonen sterke.