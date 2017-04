Satser videre, med Yara på lag

Et spleiselag mellom to giganter, en smart og hardtarbeidende dugnadsgjeng. Og Vips: der var Glomfjord Alpinsenter kraftig forbedret. Nå står nye forbedringer for tur…

– Nei, nei, vi kunne aldri hatt et slikt alpinsenter i Glomfjord uten Yara sine bidrag!

– Da den nye traséen for vannledningen var ferdig, hadde vi fått en sterk forbedring av anlegget vårt på kjøpet, fastslår Hans Ove Hagen.

Denne flotte senvinter-lørdagen rir styrelederen i Glomfjord Alpinsenter ned bakkene sammen med Yara-fabrikksjefen, Arve Jordal.

– Vi bruker ressurser for at dette skal være et godt tilbud til alle barn og unge, og for våre ansatte. Og dugnadsinnsatsen er uansett det viktigste, sier Arve.

– Det koster oss uansett langt mindre enn før, altså da Hydro både eide og drev alpinanlegget.

Alpinsenteret er værutsatt, og ofte for våtere nedbør enn på dette bildet av Dagfinn Kolberg og Hans Ove Hagen under årets vinterfestival. Men, det finnes muligheter for å forlenge sesongen… Foto: Anne Mette Meidelsen

Et flott år, rett og slett

Glomfjord er Meløys næringssentrum, har fritidsbad, høye fjelltopper med kort vei til havet, og Glomfjord har spektakulære severdigheter. Og ikke minst har Glomfjord en snart 60 år lang historie som alpin landsby, takket være at Norsk Hydro ikke bare bygget gjødselfabrikk i 1947, men senere også alpinanlegg. I de senere tiårene er driften organisert i Glomfjord Alpinsenter under det lokale idrettslaget, og med en helt imponerende dugnadsinnsats.

– 2016 ble et flott år på alle måter. Byggingen av den nye traséen for vann og strøm gjorde at vi både fikk leie ut Varmestua til entreprenør Bernhardsen, og at løypene og områdene våre er sterkt forbedret. Dessuten har Yara og Statkraft som takk for samarbeidet gitt oss 40.000 kroner fra hver til å gjøre maskinarbeid og utbedringer! smiler Hans Ove.

Mye ut, lite inn

Han leder en stor og trofast dugnadsgjeng – bare i forbindelse med åpningen i januar ble det jobbet 450 (!) timer dugnad i løpet av én uke. Åpen bakke betyr 8 personer på vakt i 5 timer, og når snøkanonene går, kreves det døgnkontinuerlig skiftordning, på dugnad.

– Vi solgte 3.500 enkeltbilletter i 2016, og kunne sette av omtrent 100 tusen til en krisekonto for veldig dårlige vintre. Du vet, bare forsikringer og godkjenninger koster oss rundt 200 tusen i året, enten vi har åpent eller ikke.

– Det er en flott og positiv stemning – folk stiller opp og vi får jobben gjort. Men, vi må ha hjelp til utgiftene. Her er Yara utrolig viktig, og jeg vil også trekke fram Statkraft.

Rimeligere, uansett

Yara betaler strømmen, Yara bidrar i prosjekter, og Yara hjelper med reparasjoner.

– Men det er ikke enorme beløp, sammenliknet med det vi ellers betaler i strøm, og i forhold til dugnadsinnsatsen her, fastslår Arve.

– Uansett er dette en langt bedre og rimeligere løsning for oss enn da vi drev anlegget selv.

Mange av hans egne ansatte er svært aktive i dugnadsgjengen, og i å bruke alpinanlegget.

– Så ser vi at det kan være greit å være tydelig på hva Yara faktisk skal bidra med. Derfor satte vi i fjor opp en kontrakt som spesifiserer pengestøtte, strømkostnadene, betaling for å tråkke for oss opp til Hydrodammen og slike ting, forklarer han.

Kan forlenge sesongen

Glomfjord Alpinsenter driver uomtvistelig på værgudenes nåde. Bare siden nyttår i år har 25 mulige åpningsdøgn regnet bort, og selv 7-900 meter over Glomfjorden forsvinner snøen ofte svært tidlig på våren.

– Vi jobber for å gjøre anlegget lettest mulig å drifte, og til tross for det ustabile været. Vannledning-prosjektet har gitt oss en B-trasé som nesten er ferdig prepp-et og uten is, før vi begynner. Adkomsten til og fra Varmestua er mye bedre. Nå kartlegger vi kostnaden ved å ha et snøkanon-anlegg som gjør bakken raskere klar – da kan kanskje sesongen utvides en måned både i starten og slutten, opplyser Hans Ove Hagen.

Glomfjord Alpinsenter

Etablert 1985, som heleid aksjeselskap under Glomfjord Idrettslag, ledes i dag av Hans Ove Hagen. Glomfjord fikk alpinanlegg på 1950-tallet – da eiet og drevet av Norsk Hydro. I dag har anlegget 45-50 aktive dugnadsarbeidere, der om lag 10 er nøkkelpersonell med utvidet ansvar. Alt arbeid gjøres på frivillig basis. Har slalombakke med to preparerte traséer og en skogsløype for frikjøring. Samlet løypelengde om lag 1,5 kilometer, fall på 180 høydemeter, største hellning er 30 grader. Stolheis fra 2004 med 95 doble stoler – øverste stasjon på 500 m.o.h.. Skitrekk fra 1985 med 77 tallerken-medbringere – øverste punkt er på 320 m.o.h. Varmestue, ny i 2015, på høyde 120 m.o.h.. Anlegget har tre store snøkanoner installert i 2006, og to tråkkemaskiner.