Satser på Mo

Etter tøffe år med offshore-tørke satser INVIS sprekt i nytt marked. Åpner kontor i Helgelands hovedstad i dag.

– Fordi det er en stor og kompleks industripark, og de har ikke i dag den kompetansen som vi representerer. Og fordi det er viktig for oss å ikke bli for sårbare!

Innleder daglig leder Pål Olsen i vår begrunnelsesprat. Altså begrunnelse og bakgrunn for at engineeringbedriften oppretter eget kontor i Mo Industripark.

– Så blir 2017 et test-år, der vi har fått innvilget lavere husleier og kortere oppsigelsestid. Hvis det viser seg at vi får en bra oppdragsmengde på Helgeland, kan dette bety at vi ansetter flere i bedriften, sier han.

Må nærmere

Det åpnes 1. mars. INVIS-kontor midt i det ledende industrimiljøet i Nord-Norge, midt i Mo. Herfra skal Meløy-bedriftens operative ingeniører jobbere tettere og lettere for kommende oppdragsgivere i Mosjøen og Mo i Rana. Mo Industripark har over 2.000 ansatte i over 100 bedrifter.

– Vi har orientert oss denne veien en god stund, og er allerede med i Olje- og Gassnettverk Helgeland. Så har vi fått signaler fra samarbeidspartnere der nede at de gjerne vil bruke oss, men at vi i dag er for langt unna. Dette gjør vi noe med nå, og så blir det spennende å se om det gir resultater.

Mange spennende

INVIS har allerede et godt nettverk i den tidligere jernverksbyen, med tidligere oppdrag for både Momek Fabrication, Miras og Imtas. Pål supplerer med navn som Elkem, Glencore Manganese og Celsa Armeringsstål når vi snakker om mulige og spennende samarbeidspartnere i industriparken som har en samlet omsetning på mer enn 6 milliarder kroner årlig.

– Bilfinger har avdeling også i Mosjøen, og har og har bedt om møte med oss. Nå kommer ikke et godt omdømme av seg selv, og det opprettholdes ikke av seg selv, men klart det er en fordel for oss at vi har et så nært samarbeid med Bilfinger her i Glomfjord, mener Pål.

– Vi henvender oss heller ikke bare til industribedriftene, men også til de som leverer til industrien. Dessuten ser vi nordover i landet også – Nord-Norge har for eksempel stor produksjon av fiskefôr.

Tror på olja

Og her er vi midt inne i strategi-arbeidet til bedriften som Bjørn-Wiggo Eriksen etablerte i 2005. Etter å ha hatt nær 50 prosent av sin omsetning fra olje- og offshore, gikk INVIS som mange andre på en smell – regnskapene for 2014 og -15 gav stygge nokså stygge minusresultater, og årsomsetningen er betydelig redusert i perioden 2013-16.

– Vi var 12-13 ansatte, nå er vi 8. Vi ønsker både å bli flere og få flere ben å stå på, og være mindre sårbare. Vi kan heller ikke ta for gitt at Yara i Glomfjord over tid skal investere så mye hvert år. Etableringen på Mo er en del av denne tenkingen, forklarer han.

– Etter å ha vært litt «utenfor» olje og gass ettpar år, er jeg også optimist i forhold til Aasta Hansteen-utbyggingen, som nå innledes utenfor nordlandskysten. Vi har god kontakt med Statoil i Harstad, som skal drifte feltet, og oppdrag i størrelsesordenen 100-300.000 kroner er helt utmerket for oss.