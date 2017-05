Satser lokalt og kortreist

– Bare å komme – velkommen til oss! smiler denne arbeidsklare duen. Allerede neste uke åpner Brestua ved Engenbreen, og Meløy BedriftsService gleder seg stort til å betjene turister og besøkende de kommende tre årene.

– Nå får vi arbeidsroen til å sette vårt preg på Brestua og hvordan den skal framstå for turister fra nær og fjern, sier en fornøyd MBS-leder, Mary-Ann Selfors.

Det var etter nyttår i år at Svartisen AS besluttet å tildele henne og staben driften av serverings- og overnattingstilbudet ved Engenbreen, for de neste tre årene. Gledelig for tjenesteleverandøren i Glomfjord Industripark, som også drev Brestua i fjor, men da uten lovnad om fortsettelse.

– Vi ønsker å satse på lokale råvarer og kortreist mat. Med spesialiteter som fiskesuppe og elgkarbonade, røper hun fra menyen, som hun har foran seg.

– Og ishavsrøyen, som mange husker fra tidligere, den kommer tilbake! lover MBS-sjefen.

Forventer trøkk

Uka før dørene skal sesongåpnes er sjefen og viktige samarbeidspartnere samlet i Brestua til viktig gjennomgang. Menyen er bare én av en rekke ting som må avklares. Bemanning hver dag fra 9 til 18 fra 1. juni til 31. august, selvsagt, men også transport av personell og materiell til og fra, toalettforhold, vannforsyning – alt må spikres 100 prosent.

– Sammen med de andre næringsaktørene her ute legger vi også opp til en egen Svartisen-dag med alle opplevelsene, og en egen familiedag.

– Fra i fjor vet vi at det kan blir forholdsvis rolig i starten av juni, men også at det kan komme mange dager med utrolig bra besøk. Godt vær betyr mye folk, og spesielt håper vi at søndagsbuffeten fra 25. juni skal lokke mange, sier Mary-Ann.

Skal videreutvikle

Bedriften som til vanlig er mest kjent for sitt opplæringskontor, kursvirksomhet og kantinedrift i industriparken, har altså tatt et sprekt skritt inn i reiselivsbransjen i Meløy. Etter at Meløy kommune kjøpte selskapene Svartisen AS og Svartisen Eiendom AS i april fjor, var det Meløy BedriftsService som på strak arm sørget for Brestua-åpning noen uker etter. Og Selfors & Co. var raske til å søke da driften ble lagt ut som en treårig anbud i vinter.

– Dette åpner for en ny tenking for oss. I samarbeid med andre aktører skal vi bidra til at turister blir lengre i Meløy-regionen, enten det er ved Svartisen, på fjellet eller ute på øyene – Støtt, for eksempel.

– Ved Brestua tenker vi også kurs og konferanse, og festmiddager, lunsjmeny for grupper. Og, nå jobber vi med en løsning for å kunne selge Svartisen-vann, på flasker, smiler Mary-Ann.

Har lagt kabalen

Laget som nå får travle uker og måneder i tjeneste for cruise- og hurtigpassasjerer og landeveisfarende, består av både ferske og veteraner, gutter og jenter. Kokker fra MBS-staben er med, mens erfarne sommervikarer som Grete Linn Tømmerberg og Kristin Halsos også er viktige på laget.

– Mange i vår fast stab skal gå i vaktplanen vår her i sommer, for eksempel kokkene Kurt-Ove Strøm Andreassen og Nina Wiland, opplyser hun som nå også har reiseliv som forretningsområde i bedriften hun leder.

Meløy BedriftsService leier også inn Kai Nymo’s firma Rent a chef for å sy sammen bemanningskabalen i sommer.

Brestua ved Engenbreen

Gjennom Svartisen Turistanlegg investerte Steinar og Karin Johansen om lag 750.000 kroner i byggingen av Brestua i 1984-85, og i samarbeid med daværende næringssjef i Meløy, Olav Gåsvær. Sommeren -85 åpnet Svartisen Turistsenter, og ekteparet drev det i sommersesongene til 2003 med hjelp av en lang rekke lokale ungdommer som sommervikarer. Underveis ble to overnattingshytter overtatt da Statkrafts kraftutbygging var sluttført, og Brestua er også bygget ut med fryserom og større kjøkken. Johansen-døtrene Merethe og Line overtok i -03, men inviterte etter to år inn andre investorer, slik at selskapene Svartisen AS og Svartisen Eiendom ble etablert i 2005, etter hvert med Alf Hagen og hans UniPharma som hovedeier. Meløy kommune kjøpte samtlige aksjer i begge disse selskapene i april 2016. Svartisen AS engasjerte i fjor Meløy BedriftsService til å drive Brestua, og samme bedrift fikk i vinter forlenget avtalen med tre nye år.

Tekst og foto: Edmund Ulsnæs. Kilde: Steinar Johansen