Sangglede i Nordfjorden

Gudstjenestene i Saura kirke er en trivelig opplevelse. Det er nemlig så fyldig og god salmesang der.

Slik har det ikke alltid vært kan Turid Bårdsen fortelle.

– Etter at vi startet Saura kirkes venner i 2012, var vi til stede under gudstjenestene.

Den gangen var det en håndfull mennesker som kom. Folk satt spredt rundt i kirka.

– Alle hadde lyst til å synge, men ingen turte.

En drøm

Kirkens venner hadde engasjert seg i praktiske oppgaver på kirkegården og i gudshuset, men følte at det var lite liv i gudstjenestene de deltok i.

– Da husker jeg at han Steinar i forbindelse med en kirkekaffe fortalte om en drøm han hadde. Tenk om vi hadde fått et kantori i Saura kirke.

De frammøtte ble spurt om hvor mange som kunne tenke seg å være med og synge. Håndsopprekningen fortalte om god interesse. I oktober 2013 var kantoriet i gang med sin første øving.

Forsangere

Mange kirker har et kantori. I Gildeskål skiller Saura kirke seg ut, fordi befolkningen i Nordfjordområdet har dannet ei gruppe med dyktige, engasjerte sangere.

– Kantoriet er noen sangkyndige mennesker som menighetens kantor har til rådighet som forsangere, forteller Steinar Nygård, som er musikalsk leder for Saura kirkes kantori.

Hans sangere er nært knyttet til hver gudstjeneste på stedet. Det startet med at de skulle bidra med salmesang og liturgisk sang. Om kantor vil, er det mulighet for å utvikle flerstemmig sang, altså et kor.

Viktig bidrag

Presten sender en oversikt til Steinar over de salmene som skal brukes i Saura kirke. Disse blir øvd på torsdag, slik at kantoriet kan salmene når gudstjenesten tar til.

– Vi oppdager i blant at det skal benyttes salmer som ikke blir brukt så ofte, og derfor er ganske ukjent for de som er kommet til kirke. Spesielt da er det veldig viktig at vi har fått øvd, slik at det blir salmesang.

Gudstjenestene i Saura kirke er en trivelig musikalsk opplevelse fordi kantoriet bidrar så fint med salmesang.

Støttespillere

Kantoriet deltar gjerne under gudstjenester i andre kirker. De har fått forespørsel om å bistå på kirkestedet.

– Fordi kantoriet i hovedkirka har vært tynt besatt de siste årene, har vi flere ganger sunget fra galleriet sammen med dem ved spesielle anledninger. Det var også hyggelig å bli invitert med til å synge og delta i prosesjon under olsokstevnet.

Neste oppdrag blir faktisk utenom kommunen. 5. februar skal damene dra sammen med sin leder til Saltstraumen kirke. Der skal de være kantori sammen med kantor Oddbjørn Nikolaisen.

Sangkvelder

Når vi er innom ei øving nylig, opplever vi ei lett og hyggelig stemning. Smilet er regelmessig framme hos både sangere og dirigent. De har gledet seg til å møtes etter juleferien.

Folk flest synger mye mindre enn før. Det vil kantoriet være med å endre på. Derfor besøker de gjerne lag og foreninger. Et av disse var ungdomslaget i Skjellvik.

– Vi ble invitert til å delta på en sangkveld. Da laget vi et hefte med kjente sanger av litt eldre dato. Det var trivelig at så mange deltok i allsangen.