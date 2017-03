Ikke rutinert, men rutine-glad

Overgangen fra stort sted til lite sted går helt utmerket for den ferske EHS-kooordinatoren. Rogalendingen Natalia Vatsvåg er nytt fjes hos Cargill på Halsa.

– Jeg tenkte stilling før jeg tenkte sted, og jeg og samboeren min har vært fleksible på hvor vi skulle. Dette er et fantastisk flott sted, og vi er allerede med på flere aktiviteter på fritida! svarer Natalia Vatsvåg.

Ny Næring har nettopp spurt henne om overgangen mellom Norges tettest befolkede kommune og relativt grisgrendte Meløy. 28-åringen kommer nemlig direkte fra hjembyen Stavanger og tre års studier i Bergen før det. Til lille Halsa og jobben som koordinator for miljø, helse og sikkerhet hos Cargill.

Liker rutiner

– Jeg er ganske ny ennå, da, men jobben min består for eksempel i å analysere og koordinere oppfølgingen av innmeldte avvik i fabrikken. Så er jeg ansvarlig for opplæring i hms og etter hvert kjemikaliehåndtering, og oppfølging av innleide kontraktører, forklarer hun.

Natalia har bak seg tre år med studier i rettsvitenskap og psykologi ved universitetet i Bergen, og deretter mastergrad i samfunnssikkerhet fra universitetet i Stavanger. Som EHS-koordinator sorterer også arbeidstillatelser og sikker jobb-analyse under hennes ansvarsområder. Likeså har hun en viktig rolle i industrivern, vernerunder og sikkerhetsmøter.

– Utdanningen min i samfunnssikkerhet er nokså vid, men jeg interesserte meg alltid ekstra for HMS-fagene. Og så er jeg litt sånn rutine-person – jeg mener jeg kan passe bra til denne jobben.

– Samtidig får jeg jobbe nært dem i produksjonen, og får lære om det tekniske, dét blir spennende, mener hun.

Liker å være med

Natalia er oppvokst og bosatt høvelig midt i Stavanger, og så var det altså 13. februar at hun var på plass på Halsa. Sammen med seg har hun sin 29-årige samboer Are Morten Solsvik fra Bergen, som er i ferd med å ferdigstille sin beachelorgrad i økonomi, og er elektroingeniør fra før. I likhet med Natalia har han allerede engasjert seg i lokalsamfunnet – han i fotball, hun straks i volleyball.

– Ja, her er flere aktiviteter vi kan være med på, og vi er opptatt av å bli med på ting. Her ser jeg for meg at vi kan bli lenge, smiler Cargills nyansatte.