Mer rock ‘n roll

Ifølge ham selv er det nå det blir mer tid til rock’n roll. 1. februar gikk han nemlig av med pensjon, Gunnar Nilsen, og da henter vi fram klippet fra intervjuet vi gjorde med ham i fjor sommer.

I januar i år rundet han 67 år, og da ville Yara-veteranen ‘Gi seg mens leken er god’, fortsatt hans egne ord. En imponerende lang yrkeskarriere er dermed over – Gunnar hadde sin første sommerjobb på lageret hos daværende Hydro i 1975, og over 40 år senere var det også her han jobbet sine siste timeverk i vinter. Når får kan kanskje enda bedre tid til å dyrke sin store lidenskap, nemlig musikk.

En annen som i disse dager taker for seg etter lang Hydro/Yara-karriere, er Einar Gjersvik. Han gikk over i pensjonistenes rekker i forrige uke, nærmere bestemt 1. mars.