Ragnar rydder opp

Etter å ha jobbet i to år med logistikk på lageret til Halsa Bygg på Halsa, skal nå Ragnar Fagervik (54) ta ansvar for lager og vedlikehold på anleggsavdelingen i bedriften.

– Nå skal det bli orden og system i sakene her, smiler han.

Allsidig bakgrunn

Ragnar har en innholdsrik yrkesbakgrunn, før han nå blir lagersjef. Det innebærer jobb både på hav, landevei og i industrien.

– Jeg har jobbet både på fiskebåt og godsbåt, i tillegg til at jeg startet et transportselskap sammen med faren min og søskenbarnet mitt, hvor vi drev i åtte år med utkjøring av melk for Tine. Senere jobbet jeg hele fjorten år i REC Scanwafer og Multi, før de innstilte driften i 2011. Etter det var jeg innom EWOS Cargill og Norwegian Crystals en liten periode, før jeg begynte i Halsa Bygg, sier han.

Maskinførerbevis

Når han nå gyver løs på anleggslageret til Halsa Bygg, kan han altså skilte med mye arbeidserfaring og fullt førerkort i tillegg til fagbrev i materialadministrasjonsfaget.

– I tillegg har jeg planer om å ta maskinførerbevis i vinter, slik at jeg blir mer fleksibel i jobben, sier han.

Orden

Halsa Bygg har ikke hatt egen lageransvarlig på denne delen av virksomheten før, så Ragnar ser at det er en del å ta tak i.

– Nå skal jeg rydde og få ting i mer system her, og skal bruke vinteren til dette. Når jeg får alt på sine riktige plasser, får vi bedre lagerstyring. Dette blir en stor forbedring både for våre egne folk, og kundene som skal leie utstyr hos oss, avslutter han.

Denne saken er hentet fra oktoberutgaven av Ny Næring, reklamebladet for regionens næringsliv.