Profilen: Søren Magnus Brattland

Alder: 25

Bosted: Halsa, opprinnelig fra Støtt

Stilling: industrimekaniker

Bedrift: Cargill

Familie: far Jørgen, mor Gunn, søster Veronika (38)

– Hvorfor ble du industrimekaniker, Søren?

– Det er nå fordi det en jobb jeg er ganske god på, som jeg synes jeg får til. Det var liksom det å skru som var interessen min da jeg vokste opp – jeg har hatt mopeder og crossere siden sjuendeklasse. Og Cargill er en bra bedrift – for eksempel betaler de for alt jeg trenger eller har lyst på av kurs. Termografering, kjelpasser, lagermontering, maskinførerkurs – det er nok blitt både 10 og 15 kurs siden jeg kom hit som lærling i 2009.

– Så dette er drømmejobben for deg, da?

– Tja, jo, også kjenner jeg jo at det er behov for meg – jeg blir ofte oppringt når jeg ikke er på jobb, med spørsmål om ting og tang fra mine arbeidsområder. Jeg har ansvaret for trucker og hjullastere, og nå har jeg også ansvar for den ene produksjonsløypa, etter at Kjell-Linas gikk av i fjor. Det verste med jobben er når jeg ikke finner ut av en feil, og må ringe noen som ikke er på jobb, og kanskje er det på natta. Dét er ubehagelig! Det beste med jobben er når jeg kommer på jobb og vet at jeg kan bruke dagen på et planlagt prosjekt, for eksempel rørlegging, eller en motor som skal fikses.

– Ja, hvordan er egentlig en typisk arbeidsdag?

– Den er ganske travel, egentlig. Først samles vi til en kopp kaffe, og så ringer de gjerne fra produksjonen slik at jeg må springe ned dit og hjelpe – kanskje er det et havari som haster å fikse. Hvis ikke, går jeg inn i vedlikeholdssystemet vårt og ser hva som ligger av planlagte oppgaver. Akkurat nå har jeg gått over en truck som skal leveres tilbake til utleieselskapet, og så har jeg klargjort en ny truck som vi har fått inn. Vi har skannesystem og PC i truckene, og dette er det jeg som rigger opp og gjør klart til bruk.

– Mye grubling i denne jobben?

– Ja, når jeg skal søke etter feil kan det bli mye grubling, for det gir seg ikke alltid selv å se hvor feilen er. Erfaring kommer godt med, men jeg må også støtte meg på dem som har vært her lengre enn meg. Bedriften er også blitt veldig sikkerhetsbevisst, og det er mange ark som skal fylles ut og mye som skal dokumenteres på alt vi gjør. Og der borte ser du tre kofferter med diverse låseutstyr – vi må stenge av kraner og ventiler slik at vi ikke risikerer at noen åpner dem mens vi gjør vedlikehold. Ingen jobb haster så mye at skal ta risiko som gjør at man kanskje ikke kommer seg trygt hjem om dagen.

– Si litt om bakgrunnen din?

– Jeg kommer fra Støtt, og tok to år med mekaniske fag i Glomfjord før jeg ble lærling her etter et kort opphold på Aker Stord som platearbeider. Jeg kom hit høsten 2009, og så fikk jeg fast jobb to år senere, som industrimekaniker. Selv om faren min er fisker, er det lenge siden jeg tenkte at jeg skulle bli sjarkfisker. Jeg kunne vel egentlig godt tenke meg å prøve å jobbe på en større fiskebåt, men da måtte jeg nok gå mer skole og få mer papirer på plass.

– Når Søren ikke er på jobb, hva gjør han da?

– Jeg har en hund, en Jack Russell-terrier, som skal brukes under jakt. Men, selv om jeg har tatt alt av kurs, har jeg ikke hatt tid til en eneste jakttur ennå. Jeg kjøpte meg nemlig hus på Halsa for noen år siden, og oppussingen spiser det meste jeg har av ledig tid – nå har jeg fire rom ferdig. Men så trener jeg en del, for jeg er røykdykker i Salten Brann på Halsa, og da må jeg holde meg i form. Jeg synes den jobben er spennende, så jeg dro fire helger til Fauske og ei hel uke til Tjeldsund i fjor, for å få alt av opplæring som kreves.