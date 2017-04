Profilen: Jonas Hovde Pedersen

Alder: 30

Bosted: Glomfjord, opprinnelig fra Mjøndalen

Stilling: prosessingeniør i blokk-området

Bedrift: Norwegian Crystals

– Hvordan trives du på jobb i Norwegian Crystals, Jonas?

– Jeg trives veldig godt! Her er det mange hyggelige mennesker, og det er godt å stå opp tidlig om morran – dagen min begynner med skiftavløsningen klokka 07.20. Jeg har en jobb med mange utfordringer, og jeg har innsett at det er mye man aldri lærte på skolen! Men, jeg ser at utdannelsen jeg tok egentlig er midt i blinken, for jeg tror jeg har ganske stor forståelse for hele fabrikken, med den bakgrunnen jeg har.

– Ja, si litt om bakgrunnen din?

– Jeg er oppvokst i Mjøndalen, og gikk videregående skole med realfag i Hokksund, like ved. Etter militæret ble det fem år i Trondheim og utdannelse til sivilingeniør i materialteknologi. Etter dette var arbeidsmarkedet litt vanskelig for ingeniører, og karakterene mine var ikke de beste, så jeg valgte å begynne ‘på nytt’. Dermed ble det tre år på Kongsberg og utdanning som maskiningeniør. Så fikk jeg jobb her i Glomfjord i 2015, og dette er den første jobben min som ingeniør.

– Hvordan er en typisk dag på jobb?

– Den begynner med skiftavløsningen, og så er det morramøte der vi rapporterer forrige døgns produksjon oppover i systemet og diskuterer avvik og hendelser som må følges opp. Etter dette er det alltid mye å ta tak i – det kan være en sag som har gjentatte feil, eller prosedyrer som bør endres. Ting kan alltid gjøres enda bedre, og det er dét vi jobber for.

– Stort ansvar?

– Ja, jeg kjenner på stort ansvar for at ting er i drift og at jeg gjør min del av jobben. Samtidig er vi et team, så det står og faller ikke på én person. Men trykket er stort, så det er viktig å prioritere godt – gjøre de rette tingene til rett tid. Det skjer veldig mye her, og det skjer fort, men dette er samtidig veldig positivt – det er bedre å ha litt for mye å gjøre, enn for lite. Så selv om det kan være slitsomt av og til, er det positivt.

– Hva gjør Jonas på fritiden, da?

– Det er veldig mye, for jeg har mange interesser, og jeg har vel ikke helt tid til alt sammen! Men jeg er veldig glad i å være ute i naturen i ulike friluftsaktiviteter – jeg dykker, fisker, jakter, padler kajakk og står på ski, både langrenn og Telemark. Ja, og så klatrer jeg – jeg er faktisk blitt nestleder i klatreklubben under Ørnes Idrettslag. Her er alpinanlegg og klatrevegger, og veien mellom havet og fjellet er ikke lang, så jeg finner stort sett alle disse aktivitetene helt nært.

– Har du alltid vært friluftsmenneske?

– Ja, jeg har alltid likt å være mye på tur, men interessen har nok blomstret litt ekstra etter at jeg flyttet hit. I går, for eksempel, både dykket og klatret jeg, i løpet av samme ettermiddag!

– Så du trenger ikke bo i by for å finne tilbudene du liker?

– Absolutt ikke, jeg synes det er deilig stille og rolig her, og shoppe kan jeg gjøre på internett og få levert på døra. Jeg hadde jo sjekka litt før jeg flyttet hit, og en av tingene som tiltalte meg var helt klart at det var såpass mye å finne på her.